Quatre anys de presó per tràfic de drogues a Font de la Pólvora

L'Audiència de Girona ha sentenciat el cas que va fer asseure cinc membres d'una mateixa família a la banqueta dels acusats. Tots ells, d'ètnia gitana i veïns del barri de la Font de la Pólvora. S'enfrontaven a 5 anys de presó i una multa de 20.000 euros per traficar amb marihuana, cocaïna i heroïna. L'origen de la investigació, que va culminar amb un operatiu policial al barri, es remunta al juny de l'any 2013. El tribunal ha condemnat a 4 anys de presó una de les integrants del clan familiar en concloure que havia muntat un punt de distribució de drogues al seu pis del carrer Mimosa. La sentència, a més, també l'obliga a pagar 1.290 euros.

A més d'ella, la sentència també condemna un altre dels cinc imputats en el cas. A aquest acusat li imposa una pena d'1 any i 3 mesos de presó, perquè al seu pis els Mossos d'Esquadra hi van trobar 117 plantes de marihuana. Tot i que durant l'escorcoll els agents també li van intervenir setze paperines de cocaïna, el tribunal conclou que no es pot assegurar –a diferència del què passava amb la dona– que tingués aquesta droga per traficar-hi.