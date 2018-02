Tres joves extutelats fan sis robatoris, un d'ells violent, en sols quatre dies a Girona

Un grup de joves extutelats ha fet anar de corcoll la policia durant quatre dies a Girona. Es tracta de tres nois de 18 anys i de nacionalitat marroquina que en aquest període –del 9 al 12 de gener– haurien fet sis robatoris, un d'ells de tipus violent. Es tracta d'un grup que actua per parelles. El seu líder ha participat presumptament en els sis cops. El jutge, després de la declaració, els ha deixat tots en llibertat amb càrrecs. Tots tres compten amb antecedents policials.

El primer dels casos es remunta a la mitjanit del divendres al dissabte 10 de febrer quan dos homes van robar el telèfon mòbil d'una noia a la carretera de Santa Eugènia. Agents que feien tasques de seguretat ciutadana van ser requerits per la sala dels Mossos per adreçar-se en aquest punt ja que s'havia produït un robatori amb violència. Els joves van fer una estrebada a la víctima i li van robar el telèfon.

Els agents es van adreçar i van localitzar dos joves que coincidirien amb la descripció facilitada. En donar-los l'alto van sortir corrents. Un d'ells va poder ser interceptat pels Mossos de la comissaria de Girona. L'altra va sortir corrents en direcció a l'avinguda Ramon Folch. Deu minuts després agents de la Policia Municipal el van detenir a la plaça del Vi.

En l'escorcoll d'un d'ells, li van trobar un telèfon mòbil i diverses joies –dos braçalets, un penjoll i una cadena– de dubtosa procedència que portava en una butxaca dels pantalons. A més, els agents van trobar el mòbil que acaben de robar a la zona on van ser interceptats, entre un contenidor i un arbre i se li va poder retornar a la propietària.

Els detinguts, tots amb antecedents, van passar el 10 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, qui en va decretar la llibertat amb càrrecs.



Robatori en un bar

Dilluns passat, els Mossos van tornar a detenir un dels detinguts per un robatori amb força i per un furt. Aquest cop anava acompanyat d'un altre noi de 18 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Girona. Van entrar a robar en un cafè de la plaça del Vi. En aquesta ocasió, pels voltants de les quatre del matí, va saltar l'alarma del cafè del Barri Vell. I els Mossos hi van anar en saltar l'alarma i van veure com els lladres fugien cap al carrer Ciutadans. Els Mossos els van arrestar a Girona i van recuperar de l'habitatge dels lladres un telèfon mòbil i material informàtic encara precintat, com ara un lector gravador, un adaptador d'USB, un bolígraf, 15 targetes de memòria SD, dos tornavisos, un rellotge tres anells, un collaret i un penjoll.

Amb les pertinences recuperades també hi van trobar un telèfon que constava com a sostret el diumenge 11 de febrer a l'estació del TAV de Girona, valorat en 150 euros. Aquest robatori havia estat denunciat als Mossos el mateix dia a la tarda. La víctima va dir que li havien pres el mòbil mentre l'estava consultant a l'estació.

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Girona finalment ha pogut imputar a dos dels detinguts –els que van robar en el bar–un robatori amb força en una botiga d'informàtica del carrer Emili Grahit, gràcies a l'anàlisi del material localitzat on viuen.

Es tracta d'un robatori que va produir-se entre 9 i 12 de febrer, ja que dilluns, quan el responsable va obrir, es va trobar les portes forçades i que se li havien emportat uns 400 euros de la caixa registradora i material informàtic d'exposició. Els dos lladres van passar el 13 de febrer davant el jutge, que va decretar novament llibertat amb càrrecs.