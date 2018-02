Girona farà un seguiment individual als joves extutelats perquè no delinqueixin

Girona farà un seguiment individual als joves extutelats perquè no delinqueixin

L'Ajuntament de Girona farà un seguiment individualitzat als joves extutelats per evitar que delinqueixin. La regidora Eva Palau va explicar ahir que el consistori destinarà tècnics de Serveis Socials a facilitar «la integració» d'aquests nois, perquè si estan del tot desemparats «és molt fàcil acabar en males situacions». Precisament, els Mossos i la Policia Municipal han detingut aquests darrers dies tres joves extutelats, tal com va avançar ahir Diari de Girona, a qui el consistori va allotjar a l'alberg municipal, per haver comès diversos robatoris.

Les accions d'aquests joves van produir-se en un bar de la plaça del Vi i a una botiga d'informàtica d'Emili Grahit. La regidora admet que la situació de molts joves extutelats «és complicada», però demana que no se'ls pengi l'etiqueta de «delinqüents».

La situació que viuen els joves extutelats (la majoria, de procedència marroquina) ha tornat a fer-se palesa arran d'aquestes detencions. Entre el 10 i el 13 de febrer, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal van arrestar tres d'aquests nois –un d'ells, dues vegades- per haver comès diversos actes il·lícits. En concret, els agents els relacionen amb dues estrebades de mòbils (un a la carretera Santa Eugènia i l'altre, a l'estació del TAV) i dos robatoris.

El primer, al bar El Sol de la plaça del Vi. I el segon, en una botiga d'informàtica d'Emili Grahit (d'on van endur-se un botí d'entre 300 i 400 euros).



Dos ja no són a a l'alberg

Aquests tres nois extutelats, que tenen 18 anys, han quedat en llibertat provisional després de passar davant del jutge. En el moment de cometre els robatoris, dormien a l'alberg municipal (on l'Ajuntament els havia allotjat). Segons ha pogut saber aquest diari, dos d'aquests tres joves no han tornat més a l'alberg, mentre que el tercer, sí i no se'l vol deixar sense «sostre».

De fet, en una de les detencions, la policia va anar fins allà per arrestar-los. Quan els van escorcollar, els agents també els van trobar al damunt diverses joies (rellotges, anells, collarets i penjolls) de dubtosa procedència.

La regidora de Serveis Socials, Eva Palau, va explicar que s'oferirà als joves extutelats que segueixin plans d'ocupació, i que els tècnics també s'encarregaran d'acompanyar-los al metge en cas que ho necessitin. «Si no els integrem, és molt fàcil que no tinguin cap tipus d'estímul i acabin en males situacions», ha concretat Eva Palau.



Evitar l'etiqueta de «delinqüent»

Palau, però, va demanar que als joves extutelats no se'ls pengi l'etiqueta de «delinqüents», perquè la situació que viuen «és complicada. «Nosaltres, des de Serveis Socials, continuarem actuant de la mateixa manera; tant amb els que hi ha ara a la ciutat com amb aquells qui vindran, perquè malauradament aquesta situació es repetirà de manera continuada», va avançar la regidora.

De fet, Palau va recordar que l'any passat hi va haver 1.500 adolescents i joves que van entrar a Catalunya procedents del Marroc. I que d'aquests, entre 120 i 150 van venir a Girona. «Per això hem d'establir possibles recursos per acompanyar-los i fer-los un seguiment individual», va subratllar.

Tot i que la plataforma Girona Acull va dir que a la ciutat hi havia una trentena de joves extutelats que dormien al carrer, la regidora va dir que des de l'Ajuntament n'han identificat nou. D'aquests, un ja viu en un pis tutelat i un altre hi anirà aquesta setmana (de moment, està dormint a La Sopa).

La regidora també va dir que dos dels joves no se sap on son. I pel que fa als altres cinc, que no rebrien cap recurs «ni a curt ni a llarg termini», són els que l'Ajuntament de Girona va acollir a l'alberg municipal ara fa dues setmanes. La regidora també va explicar que, d'aquests cinc joves, n'hi ha dos que difícilment podran aconseguir papers «perquè la seva situació és molt complicada».

Dins aquest grup de nois extutelats que dormien a l'alberg és on es troben els tres detinguts. Eva Palau va explicar, però, que des de principis d'aquesta setmana quatre dels joves han deixat d'anar-hi. I que, per tant, l'Ajuntament ja no acceptarà que hi tornin.