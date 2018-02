Girona instal·la una caixa niu de falcó pelegrí al campanar de la Catedral

Girona compta amb una caixa niu de falcó pelegrí instal·lada al campanar de la Catedral. La iniciativa ha estat impulsada per un estudiant de la doble titulació de Biologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, Lucas Barrero, i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, en el marc del programa de foment i seguiment de la biodiversitat, i del Capítol de la Catedral.

L'objectiu d'aquesta actuació és aconseguir l'assentament d'una parella de falcons pelegrins a la ciutat, ja que aquestes aus poden contribuir al control biològic d'espècies com els estornells, els coloms, les cotorres o les gavians, que sovint provoquen incidències i malmeten el patrimoni arquitectònic. Aquesta nova proposta pretén donar continuïtat al projecte de reintroducció del falcó pelegrí engegat per l'Ajuntament entre els anys 2001 i 2005, a través del qual es van alliberar catorze cries de falcó mitjançant la tècnica de «hacking».

La ubicació del niu, segons ha explicat Barrero, no és casual: «El lloc escollit té també un gran valor simbòlic. Segons explica la llegenda, va ser al campanar de la catedral a on es va posar el falcó del comte Ramon Berenguer II després de ser assassinat pel seu germà. El projecte es va iniciar fa un any, cercant un espai adequat per la possible nidificació del falcó i alhora un espai on la caixa-niu no afectés a la visualització del patrimoni.

El falcó és un rapinyaire robust amb una envergadura mitjana d'un metre i un pes màxim d'un quilogram. És de color pissarra amb la part inferior blanca. Té unes grans urpes ben adaptades per a la caça aèria. Aquesta au no construeix niu i diposita els ous directament a terra, per això és molt important la idoneïtat de l'indret on realitza la posta. El falcó s'alimenta principalment d'altres aus.

L'estudiant ha explicat que en els darrers anys s'han observat diversos exemplars de falcó pelegrí freqüentant el nucli urbà de Girona. Concretament, s'han vist prop de la catedral i la basílica de Sant Feliu, així com a la zona del Puig de Montilivi. A la demarcació, el seguiment d'aquest rapinyaire el duen a terme varis ornitòlegs aficionats. L'any 2017 es van identificar 37 territoris de reproducció i es van marcar 38 cries de falcó per fer-ne el seguiment.