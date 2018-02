Neix un col·lectiu que vol fer confluir un futur govern d'esquerres a Girona

Una cinquantena de persones van assistir ahir a l'acte «Ajuntaments del Canvi + Procés Constituent» amb el qual es va presentar «Comú de Girona», un col·lectiu que busca crear espais entre la ciutadania per aconseguir un futur govern d'esquerres a la ciutat.

Format per persones vinculades a diverses entitats, la voluntat, van relatar des del centre cívic Barri Vell-Mercadal, és crear espais de trobada entre entitats, ciutadans i partits d'esquerres, inclosos els comuns, per impulsar polítiques «transformadores» i portar «el canvi» a la ciutat amb un ajuntament que «treballi pel veïnatge en lloc dels lobbys turístics», «dignifiqui els barris» o tingui un projecte de ciutat per als que es veuen a la «perifèria», van posar d'exemples, amb «participació ciutadana, la fiscalització i la transparència». Presents als moviments del 15-M i «defensant» les escoles l'1-O, rebutgen el 155, exigeixen la llibertat dels polítics presos o reclamen el dret a decidir, entre altres, en el marc de Procés Constituent.

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va protagonitzar un debat amb el regidor de Vilafranca en Comú, Ramon Arnabat, i el membre d'El Comú de Lleida, Jordi Cipriano per explicar les seves experiències sobre candidatures de confluència amb la presència, entre altres, de polítics com Sílvia Paneque (PSC), Maria Mercè Roca (ERC), Lluc Salellas (CUP) i membres d'entitats com Sergi Font, president d'Òmnium Gironès.