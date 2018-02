Detingut per enviar missatges sexuals a menors

Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor d'institut de secundària de Salt per haver estat enviant missatges de contingut sexual a alumnes menors. Tal com va avançar ahir el rotatiu El País, el detingut, de 38 anys i veí de Platja d'Aro, hauria estat enviant fotografies seves despullat i n'hauria sol·licitat a les seves estudiants de 14 i 15 anys. En almenys una ocasió hauria demanat a una d'elles si volia mantenir relacions sexuals amb ell. L'home va passar ahir a disposició judicial i va quedar en llibertat provisional. Tot i això, la jutgessa va mantenir oberta la causa per un delicte contra la llibertat sexual després que s'hagin presentat un total de quatre denúncies. El detingut havia exercit de regidor d'Esports del seu municipi entre els anys 2011 i 2015.