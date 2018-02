El jutge torna a enviar a presó el monitor de Salt acusat d'abusos a menors

El Jutjat de Girona va enviar ahir a presó el monitor de gimnàs de Salt acusat de presumptes abusos sexuals a menors. Durant tota aquesta setmana les diferents víctimes han estat declarant, així com els pares, que ahir també ho van fer ratificant els fets de la denúncia que havien presentat.

Totes les acusacions particulars, així com el ministeri fiscal, van demanar presó per a l'encausat considerant que hi havia un «risc de fuga» pel que esdevindria una pena molt elevada (vuit delictes d'abusos sexuals, dos dels quals serien continuats). L'acusació pública no va demanar una opció que recollís un ingrés de presó amb fiança, ja que segons el seu parer s'han ratificat les proves que fan referència als suposats massatges i les cremes, així com els estiraments que feien abans de les classes, on també es podrien haver perpetrat els tocaments a les menors d'edat.

Pel que fa a la defensa - exercida per l'advocat Sergio Noguero- després que l'acusat negués els fets durant la seva declaració, ja ha avançat que presentarà un recurs a l'Audiència de Girona, tal com van fer al gener quan es va destapar el cas i van posar el processat a la presó després de ser detingut. Segons el lletrat, «els fonaments són els mateixos pels quals el va deixar en llibertat la primera vegada» i que continuen faltant els informes psicològics de les menors. Noguero considera que «no hi ha cap risc de fuga» per un senyor que «s'ha presentat a la cita i que a més ha demostrat que té una nova feina aportant un contracte de treball».



Un encreuament desafortunat



Ahir al matí es va viure una situació d'allò més tensa en el moment en què es van creuar els familiars de les víctimes amb l'acusat, que en aquell moment feia la seva entrada a l'edifici de Ramon Folch. Ambdues parts havien estat citades a diferents hores per declarar, però finalment els horaris es van trepitjar i hi va haver una trobada casual. L'home va ser rebut amb insults per part del grup de parents, del qual la majoria el van escridassar de valent i on fins i tot algun d'ells va haver de ser subjectat per la resta.

La primera denúncia la van interposar els pares d'una alumna a mitjans desembre. El cas es va destapar quan una de les menors va dir als seus pares que no volia anar al gimnàs perquè una persona havia abusat d'ella. Segons van denunciar, el monitor d'arts marcials hauria fet servir d'excusa que feia massatges a les víctimes per fer-los tocaments. Els pares van posar la situació en coneixement d'altres possibles afectats i d'aquesta manera van sortir els nous casos.

El detingut és un conegut practicant i professor d'arts marcials i cinturó negre, que va entrar a treballar en aquest local fa aproximadament dos anys i mig. Tenia molts alumnes i a les seves classes s'hi podien ajuntar fins a una vintena de persones.L'acusat exercia d'instructor de kickboxing tot i que ensenyava diferents arts marcials, de manera molt genèrica. Amb aquells alumnes adults també entrenava arts marcials mixtes, sense especialització concreta.



Pintades i agressions



Paral·lelament, el propietari del centre Ufam de Salt també ha emprès accions legals contra el pare d'una de les víctimes, el qual assegura que l'ha agredit físicament, l'ha amenaçat de mort i li ha fet destrosses a l'establiment. L'home ha explicat que tot va començar després de la detenció del monitor. El pare li va fer pintades al gimnàs i li va trencar un dels vidres de fora el local.

També relata que en una de les ocasions li va propinar dos cops de puny i que li ha estat fent xantatge en algunes ocasions. El propietari l'ha denunciat per tots aquests fets i demana que «deixi de comportar-se d'aquesta manera» reiterant que pot entendre que el pare pugui «estar dolgut pels fets ocorreguts amb el monitor».