La comunitat xinesa gironina celebra per segona vegada el seu any nou

Des de la nova Plaça 1 d'Octubre fins a la plaça del vi, Girona ha gaudit d'una rua plena de colors vius, simbologia i tradició. La comunitat xinesa celebrava l'any nou, que en lloc de ser el 2018, és el 4716. La primera lluna nova del calendari lunar (acostuma a ser entre el 21 de gener i el 20 de febrer) és el senyal que indica l'entrada d'un nou any al calendari xinès. En el seu horòscop, a diferència de l'occidental, s'associa cada signe del zodíac amb un animal i els assigna un any en concret. Enrere queda l'any del gall i ara s'inicia el del gos, destacable per ser l'any de la tolerància i la humanitat.

"És la segona vegada que la comunitat xinesa de Girona celebra l'any nou als nostres carrers. L'any passat va ser més íntim però donat que va ser molt exitós, avui hem volgut fer un pas endavant i fer-ho més gran", destaca l'Ajuntament en l'acte de cloenda. Els responsables de la festa són l'Associació del Desenvolupament d'Empreses Xineses, l'acadèmia de xinès 'Confuci' (col·laboradora de la Universitat de Girona), l'escola Kon Lin i l'Associació d'Ultramar per a la investigació de la cultura manxú. Els participants, que alguns d'ells han arribat amb autobús des de Barcelona, han recreat en la mesura del possible la festa més important de la Xina. "Creo que sí que se parece", ha dit un nen petit de quatre anys acompanyat de la seva mare. En Fei, un jove xinès gironí, que recorda la festa original a Xina, ha dit que per ells es molt important tenir l'oportunitat de celebrar l'any nou a Girona: "Fa deu anys quan encara no hi havia gaires xinesos aquí, no teníem res de tot això!. Ara almenys podem gaudir de la música, dels vestits... Podem sentir el nostre poble".

"L'any del gos és l'any de la humanitat i això és el que des de l'Ajuntament pretenem, l'intercanvi de cultures". Els gironins han pres l'any nou xinès des del respecte però des de la llunyania. La seva participació com a espectadors de la rua ha sigut minoritària. Alguns es feien fotos amb els vestits més tradicionals i altres es miraven amb sorpresa les disfresses del drac i els lleons. Mentre el folklore xinès despertava la curiositat de molts ulls, la comunitat xinesa vivia amb intensitat els seus costums més preuats. "Amb aquesta dansa deixem el mal enrere i cridem la sort de l'any nou", diu amb il·lusió una de les xineses que observen el ball del Drac a la plaça de la Independència.