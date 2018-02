Entreguen els premis del concurs de Nadal d'Instagram

L'Ajuntament de Girona ha lliurat recentment els guardons del concurs de fotografia d'Instagram #Viulallum, celebrat amb motiu de les festes de Nadal 2017-18. Les guanyadores d'aquesta darrera edició han estat Núria Gabernet ( @nugadi), que s'ha endut el premi a la millor foto original; Rocío Ruíz ( @rsweetmode), per la millor imatge de retrat, i Natàlia Arqués ( @narques7), per la millor imatge de la Cavalcada de Reis de Girona 2018. Les premiades han obtingut entrades per a espectacles culturals i les seves fotos apareixeran al llibret de la programació de Nadal 2018-19.