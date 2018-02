El nombre d'usuaris de la Girocleta creix un 23% durant l'any 2017

Lluny de morir d'èxit, la Girocleta continua consolidant-se com un sistema cada cop més popular per desplaçar-se per la ciutat de Girona. Segons les dades de l'Ajuntament, el 2017 es va tancar amb un total de 2.875 usuaris, xifra que suposa un increment del 23% respecte a l'any anterior. Pel que fa al nombre de lloguers, a finals d'any se situaven en 385.536, que en aquest cas suposa un increment del 26,3% respecte al 2016.

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, considera que aquestes bones xifres responen a la política a favor de la mobilitat sostenible que ha dut a terme l'equip de govern de CiU des que va entrar a governar, l'any 2011. Des de llavors, recorda, s'ha anat invertint cada cop en més carrils bici i, malgrat algunes queixes inicials, considera que cada vegada n'hi ha menys.

Segons les dades municipals, l'any passat es van donar d'alta 968 usuaris al servei de Girocleta. En canvi, va haver-hi 301 baixes. D'aquestes, un 2% van argumentar un mal servei, un 32% van justificar-ho perquè en feien poc ús, un 51% perquè marxaven a viure fora de Girona i un 7% es van donar de baixa temporalment. Alcalà, però, subratlla que un 9% es van donar de baixa perquè es van comprar una bicicleta pròpia, fet que, segons el regidor, demostra que a partir de la Girocleta els usuaris acaben adquirint l'hàbit ciclista. Tenint en compte les altes i les baixes, el resultat dona que l'any 2017 el servei va acabar guanyant a finals de l'any un total de 667 usuaris.

Pel que fa als lloguers –és a dir, els viatges que es fan al llarg de l'any–, la xifra va ascendir a 385.536, la qual cosa suposa un 26,3% més que l'any anterior, quan havien estat 304.551. L'estació més utilitzada, igual que en els darrers anys, és la de la plaça Catalunya, seguida de la situada davant de l'estació de trens i busos i, en tercer lloc, la de l'avinguda Ramon Folch, a davant dels jutjats. També destaquen la de la biblioteca Ernest Lluch i la de la plaça del Barco, entre altres.

Pel que fa als mesos de l'any en què més s'utilitza la bicicleta, el creixement més important es va registrar al mes de març (quan el nombre d'usos va augmentar un 51%), seguit d'agost i novembre, amb un creixement del 38%, i octubre, amb un 36%.

D'altra banda, també s'han registrat un total de 321 lloguers d'un sol dia. Es tracta d'un servei que es pot gestionar a través de la pàgina web i permet, pagant dos euros, utilitzar la Girocleta durant 24 hores. Aquesta modalitat està especialment pensada per als turistes que només passen uns dies a la ciutat i també per a persones que necessiten puntualment la Girocleta, però que no la utilitzen prou com per treure's el carnet.

Futura estació a Sant Ponç

Després de les últimes estacions inaugurades, que són les de Vista Alegre, el barri de Sant Pau i l'Eixample (a la cantonada dels carrers Joan Maragall i la Salle), la propera estació que vol obrir l'Ajuntament serà la de Sant Ponç. Segons argumenta Alcalà, es tractarà d'una estació estratègicament molt ben situada, ja que atendrà dues demandes molt importants: per una banda, els usuaris de l'hospital Josep Trueta i, per l'altra, totes les persones que van a fer esport a les instal·lacions del GEiEG.

La nova estació se situarà a uns 100-150 metres del centre (perquè si estigués més a prop, hi hauria el risc de saturar-la) i va en la línia del que defensen alguns metges del Trueta, que estan promocionant molt els desplaçaments ciclistes per a una vida més saludable. En cas que els usuaris trobin plena la nova estació de Sant Ponç, tindran l'estació més propera a la rambla Xavier Cugat, al veí barri de Fontajau.