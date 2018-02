Concert solidari en favor de la inclusió de la gent amb diversitat funcional

L'espai de coworking CookinGirona i el músic gironí Fina s'uneixen per oferir un concert solidari per recaptar fons per la inclusió de les persones amb diversitat funcional. El dijous 22 de febrer (19.00 hores), aquest músic i activista social serà el protagonista de la segona edició dels Acústics al Cooking. És una iniciativa benèfica de CookinGirona i la revista La Tornada. El local és al carrer de la Força, número 13.

La recaptació anirà destinada íntegrament al Programa IDEA, que té per objectiu la inclusió a la societat de les persones amb diversitat funcional a través d'accions socioeducatives destinades a la millora de la seva autonomia i desenvolupament, a donar visibilitat a la seva realitat i lluitar pels seus drets, així com buscar l'empoderament del col·lectiu que formen amb llurs famílies i la sensibilització i capacitació de la societat per atendre la diversitat existent.