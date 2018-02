El poble gironí que bonifica la compra de bicicletes

L'Ajuntament de Vilablareix (Gironès) ha donat una bonificació de 50 euros a aquells veïns que volien comprar-se una bicicleta. La campanya ha acabat amb un total de 111 comandes, que s'han fet a l'empresa d'inserció social de Càritas Girona, Ecosol. La iniciativa s'emmarca dins el nou Pla de Mobilitat local. La principal mesura recollida en el document és la construcció d'una nova xarxa de carrils bici que completarà l'actual. En concret, es preveuen habilitar dos quilòmetres nous, que permetran desplaçar-se amb facilitat per arribar a tots els equipaments municipals. El regidor de mobilitat, Pau Rovira, ha concretat que el carril bici i altres mesures d'alentiment de la circulació tenen un cost de 300.000 euros. "La idea és que les obres puguin començar d'aquí dos mesos i s'acabin a finals d'estiu", ha previst Rovira.

Solidaritat i sostenibilitat sobre rodes. Aquest ha estat l'objectiu de la iniciativa que s'ha fet a Vilablareix fins el passat 31 de gener. El consistori ha ofert una subvenció de 50 euros a tots els veïns que volguessin comprar-se una bicicleta. Els interessats podien triar entre quatre models pensats per a ús urbà: dos d'infantils i dos d'adults. Els preus, sense la subvenció als empadronats al poble, oscil·laven entre els 100 i els 165 euros.

Aquestes bicicletes ara estan en fase de producció i entrega. En aquest àmbit és on hi entra el factor solidari del projecte. La companyia que ha rebut aquestes comandes és Ecosol, l'empresa d'inserció vinculada a Càritas Girona. Ecosol combina la fabricació de bicicletes a baix cost amb projectes vinculats amb l'economia col·laborativa.



Balanç "positiu"

En tot aquest temps, gràcies a la campanya, l'Ajuntament de Vilablareix ha aconseguit encarregar un total de 111 bicicletes. Una xifra significativa per a un municipi de 2.691 habitants. D'aquestes, 98 són per a adults i tretze per a infants. El resultat de la campanya ha superat les expectatives del consistori. "La veritat és que no ho teníem massa clar", admet el regidor de Mobilitat, Pau Rovira, que valora com a "positiva" la resposta ciutadana.

Rovira deixa la porta oberta a tornar a fer una campanya de bicicletes subvencionades més endavant, però ara afirma que "tenen altres projectes". Un d'ells, en previsió d'un creixement de la demanda, és "la construcció d'aparcaments" a llocs com l'escola perquè "els nens puguin deixar-la de forma segura", explica el regidor.

Aquesta setmana, en Jordi Avellí i l'Anna Grabulosa han passat per l'Ajuntament a recollir la seva bicicleta. Ells són dos dels veïns que han aprofitat la subvenció municipal per fer la compra. El propòsit és treure profit d'aquest nou vehicle. "El cap de setmana és millor desplaçar-se amb bici per anar a fer qualsevol encàrrec", explica en Jordi.

L'Anna detalla que es va assabentar del projecte "a través de fulletons" del consistori. "Penso que està bé, i amb l'oferta dels 50 euros vam fer el cop de cap", relata. Ella i la seva família preveuen que amb els nous carrils bici sigui "més pràctic" desplaçar-se per Vilablareix.



Un nou Pla de Mobilitat

Precisament, la campanya per promoure la compra de bicicletes a Vilablareix s'emmarca en el Pla de Mobilitat que el consistori va aprovar el passat mes d'octubre. El principal objectiu és que els desplaçaments interns del poble es facin o bé a peu o bé amb bicicleta. Per aquest motiu, l'eix de la proposta passa per vertebrar una xarxa de carrils bici per poder-se desplaçar amb seguretat.

Vilablareix ja té carrils operatius però el Pla de Mobilitat contempla la construcció d'entorn a dos quilòmetres de nou traçat. El projecte permetrà que s'implementi el carril bici als carrers Molí de Salt, del Perelló, Camós i Marroc.

Aquesta actuació ha de beneficiar sobretot els més joves ja que els nous carrils bici connectaran l'escola, l'institut i els altres equipaments municipals. A més, es preveu que el traçat permeti enllaçar amb el terme municipal de Girona. "Una petició molt reivindicada", recorda el regidor de mobilitat.

Pau Rovira assenyala que el pla busca també afavorir "un canvi de mentalitat a l'hora de desplaçar-se". Per això, els carrers del centre de Vilablareix s'han classificat en tres àmbits. El que s'ha batejat com a vialitat principal dona prioritat bàsicament a vehicles. En segon terme, la vialitat secundària defineix un ús compartit entre vehicles i bicicletes. Finalment, la vialitat terciària estan pensada per a vianants i bicicletes i s'estableix un únic sentit de circulació.