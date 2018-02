Clínica Girona comença les obres que transformaran l'entrada sud de la ciutat

La Clínica Girona ja ha començat les obres de construcció del seu nou edifici a la carretera de Barcelona, que han de transformar profundament la fesomia de l'entrada sud de la ciutat, on actualment hi ha naus industrials en desús i molt degradades. Segons va explicar ahir el gerent de la clínica, Carles Espígol, els treballs van començar fa tres dies i calculen que duraran 26 mesos; és a dir, fins a finals de 2020. En principi, enderrocar les naus abandonades requerirà un parell de mesos, i després ja es començarà a aixecar el nou edifici. La clínica, a més, deixarà enllestida tota la urbanització del sector. El cost global del projecte –construcció de l'edifici i urbanització de l'entorn– ascendirà a entre 60 i 62 milions d'euros.

Comencen, doncs, unes obres molt esperades a la ciutat, ja que serviran per dignificar un bon tram de la carretera Barcelona que ara ocupen naus en ruïnes. Les màquines ja han començat a treballar per enderrocar-ne algunes, tot i que, segons va precisar Espígol, en alguns punts hi ha uralita i per tant caldrà anar més en compte, fent els treballs de forma manual i amb equips especialitzats. En total, es tiraran a terra totes les naus que hi ha des de la benzinera fins a la Ferreteria Puig.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va visitar ahir els treballs, es va mostrar molt satisfeta perquè finalment han pogut començar: «Aquesta entrada privilegiada a la ciutat fins ara estava molt degradada i no era la que la ciutat es mereix. Per això, ara veiem amb il·lusió aquest inici d'una transformació substancial de la nostra ciutat», va indicar. En aquest sentit, Madrenas va recordar que la nova Clínica Girona liderarà la transformació de la carretera Barcelona, però que també hi ha previstos altres projectes com el nou institut Ermessenda de Girona, que s'ha de situar a les antigues naus de la Simon, l'ampliació de l'Hipercor i el pavelló del Cassià Costal. «És cert que, en conjunt, totes les obres han de durar força temps, però estem contents que ja comencin», va assenyalar. En aquest sentit, l'alcaldessa va confiar que en un termini de cinc anys vista l'entrada sud de la ciutat ja haurà viscut un «canvi important».

El nou edifici de la Clínica Girona, que ha hagut de superar nombrosos entrebancs burocràtics i que arribarà més tard del que haurien desitjat els propietaris de la clínica, està pressupostat en 52 milions d'euros. Comptarà amb vuit plantes d'altura més tres de subterrànies i ocuparà 36.000 metres quadrats, el triple dels que té ara al carrer Joan Maragall, al centre de la ciutat.



Vuit quiròfans d'alta definició

Espígol va explicar ahir que des de la clínica estan «molt contents» de poder finalment començar les obres, que els permetran comptar amb vuit quiròfans d'alta definició, tres sales de part i tres per a endoscòpies. Segons va explicar el gerent, malgrat que el nombre d'habitacions no creixerà gaire –es passarà de 114 a 120–, aquestes podran ser més grans que les actuals. L'objectiu és poder potenciar especialment la cirurgia ambulatòria i l'àrea quirúrgica, així com la part de cardiologia, oncologia i la de diagnòstic per la imatge. «Guanyarem en serveis a les persones i avançarem cap a la medicina del futur, amb pocs dies d'estada a la clínica i diagnòstics més eficients», va indicar Espígol.

A banda de la construcció de la Clínica Girona, el polígon on s'actuarà inclou tres zones diferenciades. El nou edifici sanitari se situarà a l'espai central, mentre que l'espai del sud es dedicarà a equipaments del sector terciari i una benzinera, mentre que al nord hi haurà un espai destinat a habitatge, amb una part reservada per fer-hi vivendes de protecció oficial.