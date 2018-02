Dos joves extutelats s'enfronten als Mossos perquè detenen amics seus

Dos joves extutelats es van enfrontar aquest cap de setmana amb els Mossos d'Esquadra perquè la policia havia detingut quatre companys seus - tres d'ells menors d'edat i algun fugit de centre de menors- durant la nit anterior per un robatori violent en un carrer de Girona.

Es dona el cas que els dos joves ja havien estat detinguts pels Mossos d'Esquadra el cap de setmana anterior per sis robatoris, un d'ells violent, que havien perpetrat en sols quatre dies a la ciutat Girona.

Un dels joves extutelats va ingressar a presó al centre de Puig de les Basses aquest dilluns després de passar a disposició del jutge. El motiu és que després de l'agressió a la policia, l'endemà va tornar a delinquir. Va entrar a robar a una casa de l'avinguda Montilivi, amb un altre menor d'edat, fugit d'un centre de menors. El detingut, i ja a presó, és un jove de 18 anys, nacionalitat marroquina, veí de Girona i amb antecedents policials.

El primer dels fets i que va desencadenar-ho tot, es remunta a la mitjanit de dissabte a diumenge. Els Mossos de la comissaria de Girona van detenir quatre joves per un robatori amb violència i intimidació al carrer Bisbe Sivilla de Girona. Dels quatre joves, n'hi ha tres menors d'edat i un de 19 anys, tots de nacionalitat marroquina i residents a Girona. Es dona el cas que dels menors d'edat, a més, n'hi ha un de 16 anys i els altres dos tenen 12 i 13 anys i, per tant, són inimputables per la policia.

Tot aquest succés es va desenvolupar quan els agents van ser requerits per anar fins a la plaça Joan Brossa i Cuervo, a tocar de l'estació de trens ja que s'havia produït un robatori amb violència i intimidació. Cinc joves van envoltar una noia, la van intimidar, empentar i li van robar el mòbil.

Els Mossos quan van arribar van buscar els joves que havien protagonitzat el robatori i van trobar-ne quatre joves per la zona. Fins i tot un d'ells estava assegut en un banc dissimulant com si no hagués fet res. A més dels Mossos, la Policia Municipal de Girona, amb posterioritat va poder recuperar el telèfon al voltant del pàrquing Central Marquina.



Amenacen de mort la policia

Un cop arrestats els joves, durant la matinada es van presentar a la comissaria dels Mossos de Girona dos nois extutelats, ja coneguts pels agents perquè els havien detingut el cap de setmana passat. Van anar fins a la seu policial perquè hi tenien els amics detinguts pel robatori amb violència i intimidació del carrer Bisbe Sivilla.

Eren pels volts de dos quarts de dues de la matinada de dissabte a diumenge, quan s'hi van personar i van insultar els agents amb agressivitat i actitud hostil. Fins i tot, van amenaçar de mort els agents amb gestos.

En cridar-los l'atenció els nois van fugir corrents des de la comissaria de Vista Alegre cap al carrer de la Rutlla i en direcció al carrer de la Creu. Els policies van interceptar un dels joves al carrer de la Rutlla. Aquest va intentar colpejar als agents, per la qual cosa va acabar detingut per un presumpte atemptat contra els agents de l'autoritat. El segon dels joves va ser interceptat al carrer Príncep. I els Mossos el van detenir després que colpegés al pit un policia. Ambdós van quedar arrestats per atemptat contra els agents. Els dos nois tenen 18 anys, nacionalitat marroquina i són veïns de Girona, de fet s'allotjaven a l'alberg de la ciutat. Ambdós havien estat arrestats el cap de setmana anterior.

I finalment, la matinada de diumenge a dilluns, els Mossos es van trobar un altre dels implicats en l'agressió en una altra acció presumptament criminal. Pels voltants de les quatre, els agents de Girona van rebre un avís d'adreçar-se a un domicili de l'avinguda Montilivi, ja que els seus propietaris, un matrimoni, havia vist que els havien entrat a robar. Els lladres havien trencat el vidre de la finestra d'un lateral amb una aixada i havien aconseguit robar algunes pertinences.



Roben mentre dormen a casa

Els agents van arribar al lloc dels fets, van fer recerca per la zona i finalment van localitzar al carrer Migdia, a prop de l'institut Sobrequés, dos joves que estaven amb actitud vigilant. Els van identificar i escorcollar.

Els joves portaven a sobre un mòbil i dos carregadors, un rellotge, un clauer, un collaret i 120 euros amagats sota la plantilla d'una sabata. També se'ls va trobar unes tenalles. Tots dos van acabar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior de domicili.

Un dels detinguts també és l'arrestat del dissabte per atemptat contra els agents de l'autoritat. Té 18 anys, nacionalitat marroquina i compta amb diversos antecedents policials. Va passar dilluns a disposició judicial i li van decretar ingrés a presó.

En el robatori, el jove anava acompanyat d'un menor de 17 anys, veí de Girona, que havia fugit d'un centre de menors. La implicació d'extutelats en delictes ha portat l'Ajuntament de Girona a sortir aquests últims dies a parlar de la situació que es viu a Girona i han assegurat que faran seguiment individualitzat als joves extutelats per evitar que delinqueixin.