Festival del Circ: Agenda i Programació

Girona es prepara per a l'arribada de la 7a edició del Festival Internacional del circ Elefant d'Or. Durant els 5 dies que dura el festival, es podran veure a la Carpa del Camp de Mart de la Devesa, 24 espectacles diferents amb 88 artistes internacionals de 18 països diferents.

S'espera que passin més de 30.000 espectadors per als diferents espectacles, i van per bon camí, ja que de moment ja s'han venut més de 25.000 localitats. El Festival suposa una injecció econòmica per al sector hoteler de Girona.

El Festival està format per dos semifinals, l'Espectacle Vermell i l'Espectacle Blau, amb 12 números cada un. D'aquestes semifinals, el jurat, format per 15 membres entre els quals destaquen els directors dels millors circs del món, escolliran els 12 finalistes, que actuaran a l'Espectacle Or, la gran final que tindrà lloc el dilluns i on s'entregaran els premis del certamen: els elefants d'inspiració Daliniana d'Or, de Plata i de Bronze.

Entre els participants, destaquen el Gran Circ estatal de Rússia - Rosgoscyrk, el Gran Circ estatal de Vietnam, el Gran Circ de Pyongyang, l'Associació Nacional d'Acròbates de la Xina i el Circ Nacional de Cuba, entre altres.

El Festival encara la seva primera edició a Girona estant entre els 5 millors festivals de circ del món, a més de celebrar el 250 aniversari del naixement del circ en mans de l'anglès Philip Astley. L'edició del Festival serà un dels principals esdeveniments de la commemoració a Europa d'aquest aniversari.

A més dels espectacles, el Festival compta amb diverses activitats paral·leles com conferències, exposicions, llibres, un concert de música de Circ organitzat pel Conservatori, un concurs d'aparadors i el càsting europeu del Circ du Soleil, que tindrà lloc el dilluns 26 al matí a la Carpa. També es realitzaran 4 espectacles per a més de 8.000 escolars vinguts d'arreu de Catalunya i del sud de França.

Els espectacles es duran a terme a la Gran Carpa instal·lada al Camp de Mart de la Devesa. És una carpa de 360°, amb cabuda per a 2.206 espectadors i amb visibilitat total des de qualsevol lloc. Les entrades oscil·len entre els 10 i els 95 euros, i es poden adquirir al web del Festival.

Agenda

Dijous 22 de febrer

20.30 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

Divendres 23 de febrer

17.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

21.00 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

Dissabte 24 de febrer

12.00 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

16.30 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

21.00 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

Diumenge 25 de febrer

11.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

16.00 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

20.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

Dilluns 26 de febrer

20.30 h Espectacle Or – Gala dels Premis. Gran Carpa Camp de Mart – La Devesa de Girona.

Espectacle Blau

PRIMERA PART

Genís Matabosch, presentador

Orquestra sota la Direcció del mestre Carmino d'Angelo

Royal Circus Ballet by Gia Eradze | Rússia

Gran Desfilada amb la participació de tots els artistes de 18 països.

Alyona Tsvetkova | cintes aèries · Rússia

Troupe Chugunov | malabars en grup · Rússia

Anatoliy Okulov | entrada còmica · Rússia

Revolution Gauchos | malambo · Argentina

Duo Kalutskih | mà a mà · Rússia

Anatoliy Okulov | entrada còmica · Rússia

Susana Reyes | equilibris · Xile

Troupe Shatirov | escales aèries · Rússia

Intermedi

SEGONA PART

Royal Circus Ballet by Gia Eradze | Rússia

National Circus of Pyongyang | funambulisme a gran alçada · RPD de Corea

Malhaz Annayev | fuets · Turkmenistan

Duo Evolution | patins acrobàtics · Cuba

A & J | cintes aèries · Regne Unit – Ucraïna

Jinan Acrobatic Troupe | icaris · Xina

Gran Final amb tots els artistes de l'espectacle

Espectacle Vermell

PRIMERA PART

Genís Matabosch, presentador

Orquestra sota la Direcció del mestre Carmino d'Angelo

Royal Circus Ballet by Gia Eradze | Rússia

Gran Desfilada amb la participació de tots els artistes de 18 països.

Audrey & Thomas | trapezi fix · França – EUA

Jinan Acrobatic Troupe | malabars amb barrets · Xina

Pietro Vicentini | entrada còmica · Argentina

Phoenix | teles aèries · Austràlia

Tulga | home forçut · Mongòlia

Pietro Vicentini | entrada còmica · Argentina

Veronika Rybchonak & Maksim Vinahradau | teles aèries · Bielorússia

Kuk Ryong Han | equilibris · RPD de Corea

Intermedi

SEGONA PART

Royal Circus Ballet by Gia Eradze | Rússia

De Tru | equilibris al trapezi · Vietnam

Zephyr | contorsió extrema · Finlàndia

Dmitry Dubinin | malabars · Rússia

Our Story | màstil xines · Rússia – Moldàvia

National Circus of Pyongyang | balança russa amb barra fixa i bàscula · RPD de Corea

Gran Final amb tots els artistes de l'espectacle