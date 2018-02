Jutgen dos guàrdies civils per segrestar un home a Girona i exigir-li diners

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar dos guàrdies civils acusats de segrestar un home a Girona, dur-lo emmanillat a una zona boscosa i exigir-li diners. El fiscal demana per a ells una pena de 9 anys de presó, que l'acusació particular eleva fins als 38. Els fets van tenir lloc a principis de novembre del 2013. Segons sosté el fiscal, els dos agents es van posar d'acord amb dos homes més –també acusats en el cas- per esperar la víctima al portal de casa seva, carregar-la en un cotxe i emportar-se'l fins a un descampat de Vilablareix per extorquir-la. Tots quatre processats declararan al final del judici, que durarà dos dies. Aquest dimecres, però, qui sí que ho ha fet ha estat la víctima. L'home, que abans s'havia vist involucrat en afers de drogues, ha assegurat que no s'explica per què aquell dia se'l van endur. Ha dit que va patir "molta por", que els acusats no van deixar d'amenaçar-lo amb una pistola i donar-li cops, i que es va arribar a pensar que el matarien.