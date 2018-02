María Escudero i Guillermo Mínguez, premi FPdGi Recerca Científica 2018

L'enginyera química María Escudero i el químic Guillermo Mínguez han estat reconeguts amb el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Recerca Científica 2018 ex aequo (una expressió llatina que significa que se'ls ha concedit el mateix guardó per igualtat de mèrits). El jurat ha destacat la gran capacitat investigadora dels dos joves com a "models" a seguir i "reconèixer" perquè "el talent científiques es quedi al país". Tots dos es dediquen a investigar qüestions relacionades amb el medi ambient. Els noms dels premiats s'ha anunciat aquest dimecres en un acte celebrat a Paranimf de la Universitat de Sevilla davant de més de 170 persones, després d'un taller de creativitat i innovació per a joves andalusos que s'ha realitzat al llarg del matí.

La FPdGI ha desvetllat aquest dimecres els guardonats amb el Premi Recerca Científica ex aequo. Es tracta de l'enginyera química María Escudero i el químic Guillermo Mínguez. De la primera, el jurat ha destacat la seva tasca en el "desenvolupament de catalitzadors electroquímics basats nano-partícules metàl·liques amb la finalitat de substituir metalls nobles per reduir els costos i augmentar l'eficiència en processos d'obtenció de l'energia neta". També "l'impacte científic, tecnològic, energètic i social del seu treball que contribuirà a frenar el canvi climàtic".

Sobre Mínguez, el jurat ha reconegut el seu treball en el disseny de tamisos moleculars híbrids que permet la síntesi de materials nano-estructurats a la carta. Destaquen també l'impacte dels seus treballs en MOF (Metallic Organic Frameworks) magnètics, des del seu estudi fonamental fins a la seva aplicació en sensors i en catàlisi. Segons el jurat "els nous materials porosos desenvolupats tindran una gran repercussió en camps com el medi ambient i energia".

El jurat, reunit aquest matí a la Universitat de Sevilla per a la deliberació, ha estat integrat pel físic i president dels rectors europeus Rolf Tarrach -que ha exercit de president del jurat-, per la bioquímica Fàtima Bosch, el químic Avelino Corma, la filòsofa Adela Cortina, el cardiòleg i director general del CNIC, Valentí Fuster, el sociòleg Emilio Lamo de Espinosa, l'investigador i Premi FPdGi Investigació Científica 2015, Samuel Sánchez i el físic Lluís Torner.

Els guanyadors s'han donat a conèixer en un acte al Paranimf de la Universitat de Sevilla, on s'ha celebrat un "repte emprenedor" en el qual un grup de joves andalusos han tingut 180 minuts per buscar idees innovadores capaces de "posar en valor el paper de la ciència a la societat".

La "gira" dels guardons

Els Premis de la Fundació Princesa de Girona 2018 va arrencar a Mèrida el 7 de febrer amb la proclamació del Premi FPdGi Arts i Lletres que va recaure en la cantant Soleá Morente i el violoncel·lista Pablo Ferrández. Després de passar per Sevilla, la gira continuarà a Santa Cruz de Tenerife, el 7 de març; L'Hospitalet de Llobregat, el 21 de març, i Sòria, el 11 d'abril.

Els premis Fundació Princesa de Girona, dotats amb 10.000 euros i una reproducció d'una obra de l'escultor Juan Muñoz, reconeixen la trajectòria innovadora i exemplar de joves d'entre 16 i 35 anys, així com la d'una entitat de la Unió Europea que treballi a favor dels joves.

La Fundació manté que els guardons es lliuraran a finals de juny en una cerimònia que presidiran els Reis a Girona, tot i que l'Ajuntament va comunicar-los a finals de gener que no podrien utilitzar l'Auditori per realitzar l'acte d'entrega.