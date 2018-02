Enric Millo diu que les obres del parc Central acabaran «en un mes»

El president provincial del PPC de Girona i delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Enric Millo, ha visitat avui les obres del parc Central de Girona i ha assegurat que "en un mes" els treballs a la llosa estaran acabats. Pràcticament només queda enllestir una zona de jocs infantils i l'entorn de la sortida de l'estació d'autobusos. "Si avui som 21 de febrer, el 21 de març segur que hauran acabat" ha afirmat. Hauran estat quasi deu anys d'obres al parc Central, amb incompliments com la manca de soterrament del tren convencional i l'enderroc del viaducte que Millo ha atribuït a la crisi econòmica i a la manca de frecursos econòmics. El representant estatal ha recordat que la reurbanització ha costat quasi 1,7 milions i ha destacat l'esforç d'inversions de l'Estat a Girona en favor de la millora de la qualitat dels serveis per tots els gironins.

En aquest sentit, el delegat del Govern espanyol també ha visitat les andanes de l'estació de la Renfe, on s'hi han fet unes millores en l'accessibilitat per valor d'uns 700.000 euros. Millo ha posat aquests dues actuacions a la ciutat per recordar a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que la col·laboració entre les institucions és "imprescindible" per tirar endavant nous projectes previstos a la ciutat, com podria ser el nou Arxiu o les obres a la plaça d'Espanya.

Xarxa RESCAT

D'altra banda, Enric Millo ha anunciat que "ja s´ha completat el sistema de comunicacions d´emergència RESCAT; des del passat 12 de gener aquestes instal·lacions compten amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya, i s´han posat en servei de forma coordinada amb Bombers de la Generalitat i Protecció Civil".

En relació a les mesures de protecció civil i seguretat con l´anunciada, Millo ha explicat també que "al costat de les sortides d´emergències i les boques del túnel, s´han instal·lat tots els hidrants i columnes seques requerides pels Bombers de la Generalitat, per assegurar les mesures d´extinció d´incendis, i que s´està col·locant una nova línia elèctrica de 750V dins del túnel per assegurar el subministrament elèctric a aquesta instal·lació". Seguidament i sobre les sortides d´emergència de l´estació, 10 en total, ha afegit que "a banda dels sistemes de pressurització, s´han completat les altres instal·lacions que estaven pendents com el sistemes d´anti-intrusió, control d´accessos mitjançant càmeres, sistema d´il·luminació habitual i d´emergència, senyalització d´emergència i comportes basculants enrasades amb el nivell del carrer".