Nou operatiu contra el frau elèctric a la Font de la Pòlvora

Pisos que punxaven la llum amb agulles d'estendre roba, amb pinces de bateries de cotxe o fent connexions fraudulentes amb navalles. I en alguns casos, cables sencers que –directament- penjaven de la façana dels edificis.

Aquesta és l'estampa amb què s'han trobat els tècnics d'Endesa, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal aquest dimecres al barri de la Font de la Pólvora, on han fet un operatiu contra el frau elèctric. L'actuació, a imatge de la que es va fer fa pocs dies a Vila-roja, vol donar resposta a les queixes que des del barri s'han fet arribat a l'Ajuntament de Girona pels continus talls de llum que pateixen algunes famílies.

En total, s'han dut a terme 114 inspeccions i s'han detectat 33 fraus elèctrics. En paral·lel, la policia ho ha aprofitat per comprovar que no hi hagués pisos on es cultivés marihuana. De droga no se n'ha trobat, però sí que els Mossos han detingut un home que es trobava en cerca i captura.

L'operatiu a la Font de la Pólvora arriba, precisament, quan no fa ni una setmana que diversos veïns del barri van anar a queixar-se a l'Ajuntament. Criticaven que ells paguen les factures cada mes, però que amb l'arribada de l'hivern, aquest barri del Sector Est pateix talls de llum continus.

Al darrere d'aquesta situació hi ha molts casos de picaresca. És a dir, gent que punxa la llum i això fa que saltin les línies (perquè pateixen una sobrecàrrega). Per lluitar contra aquests fraus, avui s'ha dut a terme un operatiu al barri de la Font de la Pólvora.

Tècnics d'Endesa han comprovat les connexions als blocs de pisos que hi ha als carrers Roure, Castanyer, Avellaner i Pruner. Ho han fet acompanyats d'agents de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra, que han desplaçat a lloc patrulles de seguretat ciutadana i quatre furgones de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

En total, s'han inspeccionat les connexions de 114 habitatges i s'han localitzat 33 fraus. D'aquests, segons informa Endesa, en 26 casos els habitatges punxaven la llum des de la caixa de comptadors. I en els set restants, directament, els empalmaments no passaven ni per allà (és a dir, que agafaven l'electricitat directament des del carrer).



Agulles d'estendre roba

A la Font de la Pólvora, però, tant els tècnics de la companyia com els policies s'han sorprès de la manera com alguns defraudaven electricitat. I és que, durant les inspeccions, s'han arribat a trobar connexions fetes amb agulles d'estendre roba, amb pinces de bateries de cotxe o –fins i tot- amb navalles.

En algun cas, els fusibles s'havien recremat i estaven soldats per la mateixa calor que desprenien els curtcircuits. A més, la companyia també ha localitzat façanes amb cables que queien de les finestres. Estaven situats al primer, al segon o al tercer pis dels blocs i, un cop arribaven arran de terra, es connectaven a escomeses fraudulentes.

En paral·lel a la inspecció feta per Endesa, la policia també ha aprofitat per comprovar que en algun pis no es cultivés marihuana o els seus inquilins cometessin alguna altra infracció. De droga aquest cop no se n'ha trobat, però sí que els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui constava una ordre d'arrest per part d'un jutjat.