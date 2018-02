Tot a punt per a l'espectacle

Compte enrere per a la setena edició del Festival Internacional del circ Elefant d'Or. Els 88 artistes dels 24 espectacles que es podran veure a la ciutat de Girona entre demà i dilluns estan repassant les seves exhibicions a l'espera de rebre els aplaudiments dels més de 30.000 espectadors que s'espera que passin per la gran carpa central situada al camp de Mart de la Devesa de Girona. De moment, s'han venut més de 25.000 entrades. Són «atraccions» que posen la pell de gallina pel risc o la dificultat en l'execució que, en molts casos, suposen. És el primer cop que el Festival es farà a la capital gironina, que ha abandonat Figueres després de sis edicions.

Aquest fet ha suposat una injecció econòmica per al sector de l'hostaleria, que ha vist com s'han reservat 750 nits en catorze establiments hotelers. A més a més, es calcula que se serviran 3.100 àpats entre els artistes (provinents de 18 països), el jurat (format per 19 persones, entre les quals hi ha els directors dels circs més importants del món) i l'equip tècinc (format per 32 persones). En total són unes 230 persones vingudes d'arreu del món, que han arribat en uns 200 vols d'avió.

El desplegament del Festival és notori. En total s'han alçat dues carpes gegants i 4 auxiliars amb una superfície al sòl de 4.482 metres quadrats. La principal és una gran carpa blanca central circular de 52 metres de diàmetre i 14,5 metres d'alçada, amb una cabuda per a 2.206 espectadors amb visibilitat total gràcies a un innovador sistema de màstils en arcada exteriors. És on transcorreran les catorze representacions programades: 4 per a escolars, 4 de l'espectacle Blau, 5 del Vermell i la Gala dels premiats, coneguda com l'Espectacle Or.

Els espectacles Blau i Vermell són molt similars ja que inclouen les diferents disciplines amb la diferència dels artistes que les portaran a terme.

El jurat seleccionarà els dotze millors números que actuaran a la gala final, juntament amb els dos pallassos. En aquesta «final» hi participaran 14 espectacles i és on es faran públics els premiats amb els màxims guardons. Pràcticament cada any hi ha un representant de cada una de les disciplines. Entre altres hi ha equilibris en escales aèries, malabars, cintes aèries, funàmbuls a gran alçada, balança russa amb barra fixa i bàscula, forçuts i pallassos. L'elecció la portarà a terme el jurat.



Els nord-coreans, presents

En aquesta edició, l'òrbita soviètica tindrà molt protagonisme. Les companyies estatals de Rússia, Vietnam, Bielorússia i Cuba presentaran alguns números totalment inèdits o almenys mai vistos a l'Europa occidental. També hi haurà tres xous del Gran Circ de Pyongyang, que actuarà amb funàmbuls a gran alçada, bàscula i balança russa amb barra fixa. Aquest cop sí, els nord-coreans tenen tot el material i podran fer els seus espectacles. Fa unes edicions, part dels objectes van quedar-se a la Xina, que no va donar permís per enviar-lo perquè es fessin les actuacions a Figueres. Altres països presents al Festival Internacional de Circ de Girona seran Moldàvia, Xile, Brasil, Xina, Estats Units, Austràlia, Finlàndia, Turkmenistan, França, Argentina i Anglaterra, entre d'altres.

Per poder fer les catorze funcions que es podran veure a Girona, els organitzadors, encapçalats pel director del Festival, Genís Matabosch, han necessitat 300 dies i han fet uns 200.000 quilòmetres a la recerca dels millors artistes.