Investiguen si dos menors acollits han provocat l'incendi d'una botiga de Girona

Els Mossos d'Esquadra investiguen si dos menors d'un centre d'acollida han provocat l 'incendi a la botiga del Barri Vell de Girona quan han entrat a robar-hi. El foc s'ha declarat cap a un quart de tres de la matinada, ha fet tres ferits lleus i ha obligat a desallotjar una desena de persones. Quan la policia ha inspeccionat la botiga, han vist com hi havia danys al marc i a la porta (és a dir, que l'havien forçada per poder-hi entrar). Mentre els Bombers eren a lloc i els agents desallotjaven el bloc, una patrulla ha identificat aquests dos menors, que venien del carrer Mercaders. Un d'ells tenia una ferida a la mà. A més, un dels menors ja era el segon cop que s'escapolia del centre d'acollida, perquè dues hores abans una patrulla dels Mossos l'havia portat fins allà.



L'incendi s'ha declarat cap a un quart de tres de la matinada a la botiga 'Little Girona', situada als baixos del número 7 del carrer Mercaders. Aquest establiment del Barri Vell ven objectes de decoració i el foc ha provocat una gran fumarada, que ha obligat a desallotjar una desena de veïns dels pisos superiors i d'un immoble del costat. Fins al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A causa del fum, dos nois de 23 i 24 anys han resultat ferits lleus. A més, una jove de 32 anys ha patit un atac d'ansietat. Tots tres han hagut de ser traslladats a l'hospital Josep Trueta.

Quan els Mossos d'Esquadra han arribat a lloc, han observat com la porta de la botiga tenia danys al marc i a la porta. És a dir, que l 'incendi no ha estat fortuït, sinó que algú havia entrat a dins amb intenció de robar-hi.

Lesions en una mà

En paral·lel, una altra patrulla ha identificat dos menors que venien de la zona de l'incendi. Un d'ells, presentava lesions en una mà. Els dos adolescents viuen en un centre d'acollida i, de fet, un d'ells ja era el segon cop que s'escapolia del centre, perquè tot just dues hores abans una patrulla dels Mossos d'Esquadra l'havia localitzat i l'havia dut fins allà.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal s'han fet càrrec de la investigació sobre les causes de l'incendi. La policia investiga si els dos menors han provocat el foc quan haurien entrat a la botiga de decoració amb intenció de robar-hi.