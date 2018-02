El delegat reitera que cal col·laboració per avançar

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va explicar que les recents millores a les andanes de l'estació de la Renfe i la reurbanització al parc Central, amb un cost global de 2,4 milions d'euros, són dues mostres de la «voluntat inamovible» del Govern central d'invertir en favor dels veïns de Girona. En aquest sentit, va assenyalar que «volem mantenir l'esforç» i seguir fent millores a la ciutat.

«Fins ara la interlocució havia estat la necessària i ha estat correcte i desitjo que es pugui mantenir així», va exposar Enric Millo. En aquest sentit, el representant estatal va deixar clar que esperava que l'alcaldessa, Marta Madrenas, entengués que aquests treballs es fan per millorar la qualitat del servei dels gironins» i que la col·laboració –entre institucions– és imprescindible». I va recordar que «hi ha altres projectes a la ciutat en fase d'execució i convenis pendents de signar».

Sense citar-lo, es referia, per exemple l'Arxiu Històric Provincial, que s'ha de construir en uns terrenys situats a Fontajau, o la reurbanització de la plaça d'Espanya. Sobre aquest espai, el delegat del Govern va indicar que «en la mesura que es puguin reprendre les converses anirem avançant».

A la plaça d'Espanya hi havia hagut l'estació d'autobusos provisional mentre es construïa la definitiva al subòl del parc Central. Són uns terrenys compartits entre l'Ajuntament i Adif, i ara cal arribar a un acord per recuprar la zona com a plaça pública.