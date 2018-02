Jutgen dos guàrdies civils per segrestar un gironí

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir dos guàrdies civils acusats d'haver segrestat un veí de Girona, haver-lo dut a una zona boscosa pròxima a Vilablareix i haver-li exigit diners. Durant la primera sessió de la vista va declarar la víctima, que va relatar que els homes -ajudats per dues persones més- el van anar a buscar a casa seva i li van dir que disposaven d'una ordre d'escorcoll per inspeccionar el seu domicili.

La víctima va assegurar que després el van portar amb cotxe fins a un descampat, on li van dir que si no «els donava diners» el matarien, mentre l'apuntaven amb una pistola. L'home els va assegurar que si el deixaven, els donaria una suma de 10.000 euros que tenia a casa, i un cop allà va aprofitar per trucar als Mossos d'Esquadra.

La fiscalia demana 9 anys de presó per als dos guàrdies civils i 8 anys per als dos còmplices, que també estan asseguts a la banqueta dels acusats. Als quatre els acusa de delictes de robatori amb violència, detenció il·legal i lesions. També estableix una indemnització de més de 7.500 euros. L'acusació particular demana 29 anys de presó per als ajudants i fins a 38 per als dos guàrdies civils.