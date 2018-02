María Escudero i Guillermo Mínguez, Premis FPdGi de Recerca Científica

L'enginyera química María Escudero Escribano i el químic Guillermo Mínguez Espallargas han estat reconeguts amb el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Recerca Científica 2018 ex aequo. El nom dels premiats es va anunciar ahir en un acte celebrat al Paranimf de la Universitat de Sevilla davant més de 170 persones. El jurat destaca dels premiats la seva brillant trajectòria científica i el seu paper com a models a seguir per la joventut.

De Maria Escudero (Càceres, 1983) el jurat destaca «el seu treball en el desenvolupament de catalitzadors electroquímics basats en nano-partícules metàl·liques amb la finalitat de substituir metalls nobles per reduir els costos i augmentar l'eficiència en processos d'obtenció de l'energia neta». Es reconeix també «l'impacte científic, tecnològic, energètic i social del seu treball que contribuirà a frenar el canvi climàtic».

Per la seva banda, el jurat reconeix Guillermo Mínguez (Sevilla, 1981) pel seu treball en el disseny de tamisos moleculars híbrids que permet la síntesi de materials nano-estructurats a la carta. Es destaca l'impacte dels seus treballs en MOF (Metallic Organic Frameworks) magnètics, des del seu estudi fonamental fins a la seva aplicació en sensors i en catàlisi. Segons el jurat «els nous materials porosos desenvolupats tindran una gran repercussió en camps com el medi ambient i energia».

Els premis,dotats amb 10.000 euros i una reproducció d'una obra de l'escultor Juan Muñoz, reconeixen la trajectòria innovadora de joves d'entre 16 i 35 anys, així com la d'una entitat de la Unió Europea que treballi a favor dels joves.