«El millor residu és aquell que no es genera»

La gestió dels residus a les zones turístiques i en grans esdeveniments centra la segona edició del fòrum de gestió de residus Waste in Progress, que va començar ahir al Palau Firal de Girona. I és que si ja és difícil conscienciar sobre la importància i necessitat del reciclatge entre la població habitual d'un territori, encara ho és molt més fer-ho entre turistes i visitants que només hi van a passar unes hores o uns dies de relax. Per això, ahir van explicar les seves experiències els responsables de la gestió de residus de l'Illa de Krk (Croàcia), The Walt Disney Company (EUA) i la Val di Fiemme, als Alps italians.

Roberto Dellabona (Val di Fieme) ho va tenir clar de seguida: «El millor residu és el que no es genera». Per això, va explicar que en aquest enclavament de 21.000 habitants permanents que es multipliquen durant les vacances han instaurat el porta a porta per al material no reciclable i orgànic i han establert un sistema de tarifes segons el qual el ciutadà paga en funció de les deixalles que genera. Aquests dos sistemes han suposat una millora substancial en la recollida selectiva, que va passar d'un 27% el 2004 a un 86% l'any passat. A més, també han aconseguit rebaixar un 10% la quantitat de residus no reciclables. En aquest sentit, Dellabona va destacar que les polítiques són clau per aconseguir-ho, i va destacar que han implantat també mesures com ara la reutilització d'objectes de la deixalleria, que es porten a vendre en diverses botigues, la donació de menjar caducat a les ONG, la reutilització de bosses i l'entrega d'un paquet de bolquers de roba a cada família que té un fill.

Un altre aspecte clau en el seu sistema és l'ús d'un llenguatge figuratiu, amb imatges, que pugui entendre tothom, tant els turistes com els immigrants que fins llavors no sabien massa com fer el reciclatge. Els llocs de vacances on és més fàcil la gestió de residus són els hotels, on el personal ja està format per a fer-ho, i on més volen incidir és en els apartaments i càmpings, on la gent cuina pel seu compte i es generen més residus. Per a fer-ho, distribueixen un manual i targetes per a tots els turistes que arriben de l'exterior.

Pel que fa a The Walt Disney Company, que gestiona els parcs temàtics d'aquesta factoria als Estats Units, el seu objectiu és arribar a un 60% de separació als abocadors l'any 2020, i treballen en aquesta direcció per aconseguir-ho. En aquest sentit, el responsable del departament d'Integració Ambiental, Anthony Garcia, subratlla que en el seu cas és complicat perquè no poden forçar ningú a fer el reciclatge, sinó que és voluntari. Tot i això, va destacar algunes iniciatives originals, com el fet que reciclen tot l'oli utilitzat per a fregir patates o pollastre per convertir-lo en el combustible que fa funcionar algunes aatraccions.

Finalment, Dejan Kosik, de l'illa croata de Krk, va explicar com fan la recollida selectiva en un municipi que durant tot l'any té 19.500 habitants però que a l'estiu s'eleva fins als 135.000. Des del 2014 compten amb un sistema de porta a porta, que ha millorat substancialment les seves xifres de reciclatge. Per a Kosik, el factor clau és l'educació, ja que s'inculca als més petits la necessitat de reciclar a les escoles i això acaba desembocant en una societat molt més conscienciada. Per a Kosik, aquest sistema ofereix millors resultats que, per exemple, les sancions. A més, reparteixen nombrosos fulletons i pòsters a petits, grans i turistes, i treballen epecilament la qüestió de les segones residències. D'altra banda, tots els cubs tenen un xip incorporat per tal de saber a qui pertany cada bossa de residus i, en cas que hi hagi errors de reciclatge, una «patrulla ecològica» s'encarrega de fer-ho saber al propietari.