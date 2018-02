Detenen les dues cuidadores d'un matrimoni per robar-los les joies

Els Mossos d'Esquadra han arrestat les cuidadores d'un matrimoni perquè els havien robat les joies. Les arrestades són dues dones, de 23 i 32 anys, ambdues de nacionalitat hondurenya i veïnes de Girona. Estan acusades de ser les presumptes autores d'un delicte de furt.

Les detencions són el resultat d'una investigació oberta pels agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona durant una inspecció en una botiga de compravenda d'or de Girona. Els policies van detectar un contracte on les joies venudes podrien ser de procedència il·lícita. Es tractava d'un penjoll, unes arracades, un braçalet i un anell d'or amb unes inicials impreses, venuts per 411,90 euros. Per tal de fer les comprovacions, la policia va contactar amb la persona que havia venut els objectes.



Deien que eren dels seus avis

En un principi, va explicar que eren joies que pertanyien als seus avis, però al cap d'una estona va entrar en incoherències. Finalment va reconèixer que les joies les hi havia donat una coneguda que cuidava un matrimoni d'edat avançada a Crespià.

Seguidament, els Mossos van contactar amb el matrimoni i un familiar. Aquest va relatar que des de feia temps trobaven a faltar joies de la casa dels avis, però que encara no ho havien denunciat. La víctima va reconèixer com a seves les joies recuperades.

La investigació va concloure el passat dimarts amb la detenció de les dues dones per la seva presumpta implicació amb el furt.

Les detingudes van passar el dia 21 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat.