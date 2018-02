Detenen un noi, fugit d'un centre de menors, tres cops en dos dies per tres robatoris

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat tres cops en dos dies per dos robatoris violents i un robatori en un pis de la ciutat de Girona. El detingut és un noi de la ciutat que ha ingressat en un centre de menors per ordre de Fiscalia. De fet, va cometre els assalts mentre estava fugit d'un centre.

Els agents de la comissaria de Girona acusen el noi de ser el presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació, un delicte de robatori amb força a interior de domicili, un delicte de furt, un delicte de resistència i desobediència i un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.

El primer dels fets va succeir el migdia del passat dissabte 18 de febrer, davant de l'estació de tren, quan un jove va arrencar la cadena d'or a una dona gran i va fugir corrents.

Un noi, que havia presenciat els fets, va sortir corrents darrere seu i, finalment, un agent fora de servei de la Policia Local de Palamós el va atrapar a l'altura del passeig d'Olot, tot i que el menor va oposar resistència. El policia el va retenir fins a l'arribada dels Mossos, que el van detenir. El mateix dia, ja de matinada, els agents el van tornar a detenir pel furt d'una cartera. En aquesta ocasió, la víctima va alertar que dos nois li havien furtat la cartera i va facilitar la descripció dels autors.

Poc després, el van localitzar al carrer de la Cort Reial. Els agents van tornar-lo a detenir per un delicte de furt i un delicte de desobediència i atemptat a agents de l'autoritat.

En l'escorcoll els agents li van localitzar un telèfon mòbil que havia sostret el passat 11 de febrer de l'interior d'un pis mentre el propietari estava dormint.



Robatori en grup d'un mòbil

Finalment, els Mossos van tornar a detenir aquest menor d'edat l'endemà, 19 de febrer, per un robatori amb violència. En aquesta ocasió, juntament amb altres menors, van sostreure violentament un telèfon mòbil, valorat en 800 euros, a una noia mentre l'estava utilitzant. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. El menor va ingressar el mateix dia en un centre de menors per ordre de Fiscalia.