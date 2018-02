Emotiva carta dels treballadors de la Generalitat a Girona a Puigdemont

Els treballadors de la Generalitat a Girona han agraït a Carles Puigdemont la defensa "incansable" de "la institució i les llibertats". Li han fet arribar una carta a Bèlgica, acompanyada de 350 signatures i missatges de suport, per donar-li "esperança i força". A l'escrit, li fan saber que cada divendres es concentren davant la Delegació per rebutjar l'aplicació del 155, defensar les institucions catalanes i reclamar l'alliberament de Junqueras, Forn i els Jordis. "Pel país, per la democràcia, pels nostres drets, pel resultat de les urnes", recull la carta. Precisament, com cada divendres, aquest migdia els treballadors han tornat a concentrar-se. Aquest cop, com a acció simbòlica, han tenyit amb llaços grocs diferents parts de l'exterior de la Delegació per solidaritzar-se amb aquells qui els han hagut de retirar dels seus centres de treball.

Els treballadors de la Generalitat a Girona han mostrat el seu recolzament a Carles Puigdemont. Aprofitant una de les visites que rep a Lovaina, li han fet arribar 350 signatures, missatges de suport, una carta i un resum de les accions que, des de fa setmanes, cada divendres al migdia es fan davant l'edifici de Pompeu Fabra. A l'escrit, el personal de la Delegació fa arribar a Puigdemont el seu "més sentit suport" davant la "tasca incansable" que porta a terme "en defensa de la institució i les llibertats". Els treballadors de la Generalitat a Girona també li envien un resum, en format digital, de les concentracions que s'han fet fins ara. Totes, convocades per l'Assemblea de Treballadors\/es per a la Defensa de les Institucions Catalanes (l'Adic).

"Ens concentrem com a mostra de rebuig i protesta per l'aplicació de l'article 155 i per l'empresonament i exili dels representants, polítics i civils, de les nostres llibertats", recull la carta. "Pel país, per la democràcia, pels nostres drets, pel resultat de les urnes", hi afegeix l'escrit. Els treballadors de la Generalitat també fan saber a Carles Puigdemont que "en cap cas" s'arronsaran a l'hora de defensar la institució. "Així és com aportem el nostre gra de sorra en la lluita per la restitució de les nostres institucions! Seguim!", conclou la carta. Llaços grocs a la DelegacióAquest divendres, els treballadors de la Generalitat a Girona han penjat llaços grocs a l'exterior de l'edifici. Entre d'altres, a les reixes de les finestres o a les baranes de les escales. Tenyint de groc la Delegació, el personal ha volgut reclamar l'alliberament de Junqueras, Forn i els Jordis, i també solidaritzar-se amb aquells qui han hagut de retirar els llaços dels seus centres de treball.