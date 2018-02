L'home forçut, teles aèries i malabars amb barrets fan brillar l'Espectacle Vermell

Segon dia d'assaig general al Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. Aquest divendres era el torn de l'Espectacle Vermell, format per tretze números que no s'han vist mai a les pistes de circ d'Europa. L'home forçut, vingut de Corea, capaç de sostenir pals d'enllumenat amb un sol braç i convertir-lo en un carrussel humà ha deixat al públic bocabadat. En aquesta semifinal, també hi ha números de teles aèries a gran alçada, malabars amb barrets perfectament sincronitzats i teles aèries, entre d'altres, que fan brillar l'espectacle de gairebé dues hores i mitja de durada. Més de 4.300 alumnes vinguts de diferents escoles de la demarcació han tingut el privilegi de veure'l abans que s'estreni a la tarda. El festival, que és el primer cop que es fa a Girona, s'allargarà fins al dilluns 26 de febrer amb la final d'Or.

L'Espectacle Vermell és una de les dues semifinals juntament amb l'Espectacle Blau. Inclou un total de tretze números que competiran per passar a la final d'Or. A les deu del matí , els artistes han fet el primer assaig general amb públic, format per més de 4.300 escolars vinguts de diferents punts de la demarcació que han assistit als dos passis.

Es tracta d'un muntatge de prop de dues hores i mitja (amb 20 minuts de mitja part) carregat de números impossibles com ara teles aèries i trapezi fixe a gran alçada, equilibris o contorsió extrema. Un dels que més ha sorprès per la seva espectacularitat ha estat Tulga, un home forçut vingut de Mongòlia que ha deixat a tothom bocabadat per la seva capacitat i destresa. Durant l'actuació, manipula un pal de fusta de la llum en perfecte equilibri i el converteix fins i tot en un carrussel humà amb quatre persones gronxant-se. També fa equilibris amb pilotes pesades amb una facilitat que sorprèn.

Els barrets també prenen un especial protagonisme en la primera part de la mà dels Jinan Acrobatic Troupe (Xina). Amb un grup de sis persones, els joves aconsegueixen moure aquest article a una gran velocitat i en perfecte sincronia, ja sigui fent voltes, salts o fins i tot fent torres humanes. I també amb un barret, el pallasso Pietro Vicentini (Argentina) demostra la seva perícia sense dir ni una paraula i arrencant els somriures de tothom.



"És el segon cop que vinc al circ"

Entre el públic hi havia estudiants de totes les edats. La Fàtima dels Maristes de Girona, de 16 anys, explicava que el que més li ha agradat ha estat el pallasso Vicentini. "M'ha fet molt de riure", ha explicat. A prop seu hi havia l'Emma de 9 anys, d'una escola gironina. A ella el que més li ha impressionat ha estat l'home forçut. "No ho havia vist mai", ha exclamat. Per a totes dues era la segona vegada que anaven al circ i no han dubtat en recomanar-ho.

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona s'allargarà fins al 26 de febrer, quan es farà la final d'Or. El programa d'enguany inclou un total de 88 artistes de divuit països diferents. De les 30.884 localitats a la venda, ja s'han superat les 28.000.