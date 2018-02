Llençar les escombraries directament al camió

El Giro d'Itàlia, la ciutat de Taipei (Taiwan) i el municipi mallorquí de Sant Llorenç de Cardassar van protagonitzar ahir la segona jornada del congrés de gestió de residus Waste in Progress, que s'està celebrant aquests dies al Palau Firal de Girona.

El director tècnic de Projectes Estratègics d'Erica, Luigi Bosio, va explicar ahir el model de gestió de residus que aplica el Giro d'Itàlia per aconseguir fins a un 89% de recollida selectiva. Boiso va donar a conèixer el projecte Ride Green, que amb un pressupost de 100.000 euros té com a objectiu reduir l'impacte ambiental generat durant la competició. Segons va explicar, l'esdeveniment compta amb dues particularitats especials: és itinerant i, a més, canvia el seu recorregut i patrocinadors, de manera que s'han d'adaptar als diferents productes de marxandatge que hi ha en cada edició. Per fer-ho, compten amb uns contenidors específics de recollida –per una banda, l'orgànica i, per l'altra, tota la resta– que estan custodiats per voluntaris que s'encarreguen d'explicar on va cada residu i per quin motiu. Una tasca pedagògica més que necessària per a un esdeveniment al qual assisteixen més de dos milions de persones i que genera 56.000 quilos de residus en cada edició. A més, també tenen mesures especials per als esportistes.

Des de Taipei, Kuo Ming, treballadora de la consultora Sinotech, va explicar com s'ho fan per aconseguir un 69% de recollida selectiva en una població de 2,68 milions d'habitants. El més destacat va ser que, en la recollida de residus domèstica, no existeixen contenidors, sinó que cinc dies a la setmana passa un camió i els veïns baixen el tipus de deixalla que correspongui a aquell dia. A més, posen una música molt forta per tal que la gent no se n'oblidi. En aquest cas, la recollida selectiva és gratuïta, mentre que per a les deixalles s'ha de pagar per les bosses.

Finalment, Gaspar Fuster, assessor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Cadassar (Mallorca), va explicar com s'ho fan per promoure el reciclatge en un municipi turístic que té unes 25.500 places hoteleres per a 8.000 residents habituals. En aquest sentit, va destacar qu s'han fet actuacions com una automatització del servei de recollida, amb GPS als camions per tal d'identificar quins residus es generen, quan i on. Això els ha permès veure que el 62% dels residus es generen en el sector hoteler, de manera que han decidit centrar-se en aquest àmbit.

Entre les mesures que ha impulsat hi ha cursos de formació gratuïts, un reconeixement públic de les bones pràctiques i una tarifa diferenciada que bonifica en funció del percentatge de recollida selectiva que fa cada establiment. Des de la implantació d'aquestes mesures, el percentatge de recollida selectiva als hotels ha augmentat del 35 al 56%.

El fòrum Waste In Progress finalitzarà avui amb l'experiència de l'Oktoberfest i l'illa de Sardenya, entre altres.