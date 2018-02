Madrenas planta la policia espanyola i els hi reclama que demanin perdó per l'1-O

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha demanat a la policia espanyola que aprofiti l'acte de celebració del seu 194è aniversari per "demanar perdó" per la "jornada de terror" que es va viure l'1 d'octubre. Madrenas ha declinat per carta la invitació que li ha fet arribar el cos policial, que a Girona commemorarà l'efemèride el dimecres vinent a la Subdelegació. A l'escrit, adreçat al comissari cap provincial, Francisco Pamplona, l'alcaldessa li recorda que ha trencat relacions institucionals amb l'Estat "fins que es demani perdó" per la "violència policial" exercida contra els votants del referèndum. Madrenas lamenta que s'hagi fins i tot "alabat" una actuació "que a ulls de tot el món va ser extremadament violenta" i aquí, fa referència a l'informe d'Amnistia Internacional. Per això, es pren "la llibertat" de recomanar a la policia que, si vol "recuperar la dignitat i el respecte", entoni el mea culpa.

A Girona, la celebració del 194è aniversari de la policia espanyola es farà dimecres vinent. L'acte començarà a les dotze del migdia a la Subdelegació de l'Estat. Des del cos policial, en nom del comissari Francisco Pamplona, s'ha fet arribar una invitació a l'alcaldessa de Girona.

Madrenas, però, ja ha anunciat que no pensa assistir a l'acte. En una carta adreçada a Pamplona, li agraeix la invitació, però també li recorda que des del 4 d'octubre l'Ajuntament ha trencat relacions institucionals amb l'Estat fins que "es demani perdó" a les víctimes de l'1-O. I això, apart dels actes que organitzi la Subdelegació, també inclou no anar a cap dels que facin ni policia espanyola ni Guàrdia Civil.

"A data d'avui, no hi ha hagut cap declaració pública de cap autoritat estatal ni policial admetent l'ús desproporcionat de la força ni demanant disculpes als ferits", recull la carta de l'alcaldessa. "Al contrari, s'han negat les càrregues policials i s'ha alabat una actuació que a ulls de tot el món va ser extremadament violenta", afegeix l'escrit.

I aquí, la carta es remet a l'informe anual d'Amnistia Internacional, on es denuncia "la vulneració de drets humans bàsics" a Catalunya i s'esmenta explícitament la jornada del referèndum. "Davant totes aquestes evidències, no assistiré a l'acte al que em conviden", diu l'alcaldessa.

"No falta a la veritat"

Abans de tancar l'escrit, Marta Madrenas aprofita per reiterar la petició que es demani perdó als gironins per la violència de l'1-O. "Em prenc la llibertat, que espero que no els molesti, de demanar-los fervorosament que aprofitin aquesta celebració del 194è aniversari de la policia per admetre públicament aquest ús excessiu de la força, i demanar perdó a les víctimes de la jornada de terror", diu l'alcaldessa.

Madrenas, en aquest punt, es "permet" recordar al comissari i a la policia espanyola la declaració d'un agent de la Guàrdia Civil al jutjat de Manresa, on va admetre que la resistència de la gent "va ser en tot moment passiva i sense violència". "Crec que aquest –el de no faltar a la veritat- és el camí que han de seguir com a forces policials i com a governants si volen recuperar la dignitat i el respecte de bona part de la ciutat de Girona", conclou la carta.