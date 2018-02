Tres ferits i 10 evacuats per un incendi en una botiga

Tres persones van resultar ferides i deu més van haver de ser evacuades la matinada de dimecres a dijous per un incendi en una botiga d'objectes de decoració del Barri Vell de la ciutat de Girona. Aquest foc va cremar uns tres metres quadrats d'aquest establiment. Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés perquè no es descarta que hagi pogut ser provocat.

L'incendi es va declarar pels volts d'un quart de tres de la matinada a l'altura del número 7 del carrer Mercaders, en un establiment d'objectes de decoració. Els Bombers hi van estar treballant amb tres dotacions i també van participar en les tasques d'emergències dues ambulàncies del SEM, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra.

A causa de la presència de fum, dos nois de 23 i 24 anys van resultar intoxicats de forma lleu per fum i una dona de 32 va haver de ser atesa per ansietat. Tots tres van ser traslladats a l'hospital Trueta de Girona en ambulàncies del SEM. Preventivament, els efectius d'emergències van evacuar deu persones que viuen als edificis contigus.

Els Bombers van estar treballant a la zona durant tres quarts d'hora i van donar l'incendi per extingit quan faltaven deu minuts per les tres de la matinada. Els veïns de la zona han pogut tornar a casa cap a les tres. En total van cremar tres metres quadrats de la botiga. Els Mossos investiguen el succés perquè no es pot descartar que hagi pogut ser provocat.