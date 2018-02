L'Espai Antiracista demana a l'Ajuntament de Salt valentia contra el racisme

L'Espai Antiracista ha demanat a l'Ajuntament de Salt que tingui valentia per fer front a la qüestió del racisme. Per això, han presentat una moció per al ple de març en què demanen, entre d'altres, eradicar totes les formes de racisme institucional o per raó d'origen, nacionalitat, religió o color de pell. Els seus representants la van presentar públicament ahir al matí, quan van donar a conèixer la querella que ha presentat contra ells un regidor de Plataforma per Catalunya, Sergio Concepción, pels suposats delictes d'incitació a l'odi, contra el dret de reunió, per associació il·lícita i per revelació de secrets.

L'advocat Benet Salellas va explicar que la querella es basa, sobretot, en la concentració que van fer els membres de l'Espai Antiracista davant la parada de Sant Jordi de Plataforma per Catalunya l'any passat, i també en la contra-manifestació celebrada davant de l'Ajuntament davant d'una convocatòria que demanava més seguretat a la vila. Segons va indicar, Concepción s'ha servit de les piulades a Twitter de l'Espai per presentar la denúncia, que lamenta que s'hagi admès a tràmit.

Des de l'Espai Antiracista, Miquel Blanch va assegurar que no faran ni un pas enrere. Per això, des de la plataforma han impulsat una campanya d'adhesions que ja ha rebut més de 900 suports, han presentat la moció (que, segons van avançar, tindrà el suport d'ERC, IpS-CUP, PSC i Canviem Salt, que són els partits amb qui han parlat), faran actes públics i continuaran les mobilitzacions al carrer, especialment durant la diada de Sant Jordi.

Els membres de la plataforma, tanmateix, demanen més valentia a l'Ajuntament de Salt per lluitar contra el racisme al municipi, en considerar que no es tracta d'una qüestió resolta ni molt menys i on, lamenten, un de cada tres veïns no té dret a vot. Per això, en la moció demanen als grups municipals que es comprometin a «aïllar políticament» els que promouen la divisió i el racisme en les institucions, així com que s'introdueixi com a requisit per cedir o autoritzar l'ús de recursos o espais de competència municipal a qualsevol persona o entitat el compromís explícit que durant l'acte no difondrà missatges ni promourà actituds xenòfobes.