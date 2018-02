Un miler de persones reclamen l'absolució dels sis activistes anti-MAT pendents de judici

Un miler de persones han recorregut aquest dissabte a la tarda els carrers del centre de Girona en una manifestació per reclamar l'absolució dels sis activistes que s'enfronten a penes de presó per l'acció del 8 de gener del 2014 a Fellines contra la línia de Molt Alta Tensió (MAT). Els manifestants han cridat proclames contra la infraestructura com 'Defensar la terra no és cap delicte' o 'No a la MAT, ni aquí ni enlloc'.

La mobilització ha arrencat a les cinc de la tarda a la plaça Catalunya i ha arribat passades les set a davant la seu de la Generalitat, que exerceix l'acusació particular en el cas. El judici començarà dimarts a l'Audiència de Girona. A banda dels sis activistes, també hi ha acusat un comandament dels Mossos d'Esquadra. Durant l'acció de protesta, un jove es va encadenar a un cotxe enterrat per evitar la construcció de la torre 66.

En solidaritat amb els acusats, diverses entitats han organitzat una jornada reivindicativa que ha començat a les 11 del matí amb una taula rodona anomenada 'Lluites pel territori', ha continuat amb un dinar popular als Jardins de la Infància i ha culminat amb la manifestació que ha sortit de la plaça Catalunya a les cinc de la tarda.

Al cartell que encapçalava la marxa s'hi podia llegir 'Llibertat encausades, STOP judici MAT' i l'han portat alguns dels joves que dimarts s'asseuran al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. Les acusacions sol·liciten penes d'entre 2 i 7 anys de presó per delictes com atemptat a agent de l'autoritat, desordres públics, coaccions o lesions.

Els manifestants han exigit l'absolució dels encausats cridant proclames com 'Defensar la terra no és cap delicte', 'Volem la terra verda i la MAT a terra', "La culpable de la MAT és la Generalitat' o "Ni un pas enrere, contra la MAT acció directa'. La manifestació ha continuat pel carrer Santa Clara fins a arribar a l'edifici dels Jutjats de Girona, a l'avinguda Ramon Folch. Després, han passat per davant de la seu del govern espanyol i, cap a les set, ha culminat a les portes de l'edifici de la Generalitat a Girona.

A banda de la jornada reivindicativa d'aquest dissabte, també han recordat als manifestants que, mentre duri el judici, convoquen cada dia una concentració davant el Palau de Justícia de Girona.

L'acció contra la MAT que arriba a judici es remunta al 8 de gener del 2014. Durant la protesta, un activista es va encadenar a un cotxe enterrat a Fellines per evitar la construcció de la torre 66 de la MAT. "Volíem demostrar que la MAT estava incomplint la normativa, perquè aquesta torre es construïa a només 17 metres d'una casa", ha afirmat el jove que es va encadenar al vehicle.

L'activista considera que és una "bestiesa" que els jutgin i s'enfrontin a penes de presó per una acció de resistència pacífica i ha assegurat que els únics que van exercir la violència van ser els Mossos d'Esquadra que van carregar contra els manifestants. De fet, els anti-MAT han ressaltat que també hi ha un comandament dels Mossos d'Esquadra acusat. "Li van trencar el braç a dues persones", ha denunciat. També reclamen a la Generalitat que "es retiri del cas" i deixi d'exercir d'acusació.

L'operació per alliberar l'activista anti-MAT que es va atrinxerar dins un cotxe enterrat al lloc on s'havia de construir la torre 66 de la línia va durar onze hores. Els bombers van haver de buscar diversos mètodes per alliberar-lo perquè havia construït un túnel que portava des d'una caravana fins a l'interior del vehicle. A més, dins el cotxe, l'activista hi tenia un bidó ple de ciment al qual hi havia encadenat una mà.

En l'operació hi van intervenir des d'una retroexcavadora per desenterrar el cotxe fins a radials i martells percutors per poder-li alliberar la mà del bidó. A l'exterior, Fellines, Viladasens, una vintena de manifestants li donaven suport i, al llarg del dia, hi va haver enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.

La campanya T-66 Judici de Molt Alta Tensió assegura que els moments de tensió que es van viure van ser quan els manifestants intentaven "evitar que maquinària pesada d'alt tonatge passés per la zona on estava 'embidonat'" l'activista, perquè podien fer "perillar la seva vida".