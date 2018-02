Una mossa expedientada per insultar Puigdemont acusa els comandaments de 'colpistes'

Una caporal dels Mossos d'Esquadra expedientada per insultar Carles Puigdemont a través de la xarxa social Facebook ha acusat "tots els comandaments" del cos a les comarques gironines de "colpistes". "Són colpistes disfressats de mossos", ha assegurat la caporal, que ha pres la paraula durant un acte organitzat per Societat Civil Catalana (SCC) a Girona. La Divisió d'Afers Interns (DAI) va obrir una investigació el gener del 2017 pels comentaris ofensius contra el president del Govern a les xarxes socials.

La caporal ha assegurat que qui va fer els escrits va ser la seva mare, usant el seu perfil per error, i acusa el cos d'haver-li "arruïnat la vida". "A la Generalitat, que jo anomeno Genestapo, hi està havent un cop d'estat des de dins de les institucions", ha afirmat la caporal que assegura que li "és igual" enfrontar-se a un nou expedient per les seves paraules.

La dona ha afirmat que es vol reunir amb el ministre Zoido perquè li faciliti canviar de cos i presentar-li tres àlbums amb fotografies que, diu, demostren que companys del cos s'identifiquen a les xarxes socials com a agents independentistes. "Diuen dictador al rei o feixista a Soraya Sáenz de Santamaria però a ells no els expedienten", ha criticat.