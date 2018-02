Tres detinguts a Girona per robar roba per valor de 554 €

La Policia Municipal de Girona va detenir dimarts dues dones, Angela F.R. de 25 anys, i Concepción G.N. de 45 anys, i un home, Jose H.A. de 49 anys, per robar peces de roba de diverses botigues de la ciutat per valor de 554,06 euros. Els fets es remunten al 20 de febrer, quan uns agents que feien tasques de seguretat de paisà van veure una de les dones caminant amb dues bosses de plàstic plenes de roba. Els efectius es van identificar com a policies i li van demanar que ensenyés el contingut de les bosses. Aleshores, va reconèixer que l'havia robat. En total, duia peces per valor de 151,93 euros i 129,75 euros. Els mateixos agents van localitzar poc després una altra dona, amb diverses peces de roba sota els braços i que s'amagava en un camí. Es van identificar com a policies i la dona va confessar que havia robat els objectes d'una botiga. Les peces tenien un valor de 142,45 euros.

La darrera detenció es va fer quan van rebre l'avís d'un robatori en una altra botiga i els van facilitar la descripció. Els agents van veure un home en un autobús que corresponia amb les dades, de manera que van pujar al vehicle.