Bategen un dels miradors a l'Onyar amb el nom de Lluís Maria de Puig

La ciutat de Girona compta des d'ahir amb un espai dedicat al polític i historiador gironí Lluís Maria de Puig. Es tracta del mirador del riu Onyar que està ubicat en un dels laterals de la plaça de Sant Feliu, just al darrere de l'escultura del Cul de la Lleona, i que fins ara no tenia cap denominació específica. La descoberta de la placa del nou mirador Lluís Maria de Puig es va realitzar al migdia en un acte presidit per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l'assistència de regidors i regidores de l'Ajuntament de Girona; l'exalcalde Joaquim Nadal; la vídua, les filles, els germans i altres familiars de Lluís Maria de Puig, i diverses personalitats del món acadèmic, polític i social de la ciutat.

«Lluís Maria de Puig es va comprometre amb Girona i avui és el dia que Girona es compromet amb ell, amb un compromís ferm, palpable i visible», va subratllar l'alcaldessa de la ciutat. Madrenas també va destacar la rellevància de l'espai escollit per a la denominació, ja que «és una cruïlla perfecta de modernitat, tradició i d'un patrimoni gironí per excel-lència com és el riu Onyar. A més, és un espai de quietud per poder conèixer i reflexionar sobre la figura de De Puig i per poder gaudir de Girona». Durant l'acte, l'alcaldessa va llegir unes paraules que l'exalcalde de Girona i president de la Generalitat cessat Carles Puigdemont li va fer arribar per elogiar la figura de Lluís Maria de Puig. També el germà de Lluís Maria de Puig, Jaume de Puig, va intervenir en nom de la família per fer la glosa del polític gironí.

L'acord de la denominació del nou mirador es va aprovar en el ple ordinari de l'Ajuntament de l'11 de desembre del 2017, després de la proposta feta des de la Comissió del Nomenclàtor de Girona del mes de novembre. El nou espai de la ciutat dedicat a Lluís Maria de Puig se suma a altres iniciatives que porta a terme l'Ajuntament per recordar la seva figura, com la celebració des del 2013 de la Jornada Lluís Maria de Puig.