El cotxe oficial de l'alcaldessa serà un Volkswagen Passat

El nou cotxe oficial de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, serà un Volkswagen Passat GTE, després que un primer concurs quedés desert perquè cap de les tres ofertes presentades complís els requisits que demanava l'àrea d'alcaldia de l'Ajuntament.

Aquest nou concurs es va obrir amb el mateix preu de sortida que el primer –52.030 euros– però amb la petició d'algunes característiques diferents. L'oferta guanyadora és per 40.800 euros. El subministrament d'aquest turisme híbrid es fa pel sistema de rènting amb un termini contractual de 48 mesos (quatre anys). Es contracta un quilometratge anual de 20.000 quilòmetres i puntuava, en el concurs, qui oferís el millor import abonat per quilòmetre no consumit un cop acabat el contracte de quatre anys i el menor import carregat per quilòmetre excedit.

Les dues empreses que es van presentar –Arval Services Lease SA i Banc de Santander– van oferir el mateix model, el Volkswagen Passat GTE, si bé el primer és qui finalment dotarà el vehicle en oferir millors condicions. Aquest vehicle ja era el que dos dels tres ofertants de l'anterior concurs havien proposat. En concret, un Volkswagen Passat GTE 1.4 TSI 115 Kw.

Aquest fet deixa clar que l'àrea d'alcaldia buscava un cotxe amb unes característiques molt determinades que pràcticament només complia aquest model. En un dels casos, per exemple, es va descartar perquè les emissions de CO2 eren més altes del que es volia. L'actual cotxe d'alcaldia és un Renault Laguna de l'any 2001, té 220.000 quilòmetres i avaries amb un cost de reparació elevat. El cotxe no serà només per a l'àrea d'alcaldia, ja que molts cops el fa servir algun altre departament i, per tant, és part de la flota de vehicles municipals. Habitualment, el conductor és un agent de la policia municipal de Girona.

El cotxe compleix una sèrie de requeriments. Ha de ser un turisme «tipus sedan», de cinc places i quatre portes. El combustible serà tant la gasolina com l'electricitat. Els vidres laterals i la lluna posterior han de ser tintats i ha de tenir climatitzador o aire condicionat. També ha de disposar d'un ordinador de bord, lleves del canvi al volant, rellotge analògic i activació automàtica de llums de marxa.

A més, airbags frontals, direcció assistida variable en funció de la velocitat, ABS, control d'estabilitat, control de tracció, sistema detector de fatiga, assistent d'arrencada en pendent, sensor de pressió de pneumàtics i tancament centralitzat. El vehicle fins i tot ha de disposar d'un «equipament d'emergència» que faci que a la graella frontal del vehicle es col·loquin dos llums transparents, amb tres LED de color blau i una sirena. A més, les catifes hauran de tenir recanvi i que hi haurà d'haver un joc de cadenes.

El concurs incloïa l'opció d'oferir millores per tenir més possibilitats de vèncer. El guanyador hi ha posat una càmera de marxa endarrere, el sistema de navegació Discover Pro, unes llantes d'aliatge, una selecció de modes de conducció, una base d'ancoratge per sistema modular i diversos paquets de la marca Volkswagen, entre altres.