La Mancomunitat de Sta. Eugènia deixa els pressupostos participats

La Mancomunitat de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla ha rebutjat els pressupostos participats. El principal motiu és que voldrien que aquest sistema permetés les actuacions socials, ja que moltes famílies les necessiten davant la forta crisi econòmica. I malgrat que en alguns casos sí que s'han pogut tirar endavant projectes d'aquests tipus, assenyalen que a la pràctica han d'estar pendents cada any de si hi haurà pressupost o no, de manera que les entitats han d'avançar els diners i els pagaments del consistori cada vegada s'endarrereixen més, una situació que, alerten, es fa insostenible per a les associaicons.

A més, consideren que el sistema actual planteja distorsions al que hauria de ser un plantejament comunitari. En lloc de buscar el consens entre entitats i veïns per trobar les propostes més convenients, alerten que al final es converteix en una disputa en què tothom vol aconseguir la seva proposta i obtenir el finançament.

D'altra banda, també subratllen que bona part dels veïns i veïnes de la zona no han pogut exercir mai el dret a vot en aquests pressupostos pel seu origen estranger extracomunitari, de la mateixa manera que tampoc podran votar en les eleccions municipals de l'any que ve.

En un altre sentit, des de la Mancomunitat consideren que és una «distorsió» que l'Ajuntament digui que, si es volen aconseguir certes demandes veïnals, s'hagin de fer passar pels pressupostos participats. D'aquesta manera, assenyala que els pressupostos participats no han de servir per finançar actuacions ordinàries que ja hauria de fer l'Ajuntament de motu proprio.

Segons recorden, la Mancomunitat ja ha provat en diverses ocasions introduir modificacions en el reglament. Com que no s'han produït, han anunciat públicament que enguany no es presentaran a aquest tipus de pressupostos participats.

Això vol dir que la Mancomunitat no presentarà com a conjunt d'entitats organitzat cap proposta de projecte integral, com havia fet en totes les edicions anteriors. Les associacions de veïns de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla deixaran de «conduir» les assemblees dels pressupostos i no faran d'intermediàries entre les possibles propostes presentades i l'Ajuntament de Girona, ja que no volen contribuir a enfrontaments entre veïnatge i entitats. Faran, però, una excepció, que són els infants i joves, ja que consideren que són els col·lectius que cal prioritzar.