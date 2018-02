Sarrià de Ter encara la recta final de les obres del passeig del Riu

Les obres previstes en el projecte de remodelació del passeig del Riu que va des dels carrers Pallach i Riu a Sarrià de Baix, i que es van iniciar en el mes de gener d'enguany, ja estan gairebé enllestides, segons ha informat l'Ajuntament de Sarrià de Ter.

El darrer projecte de rehabilitació del passeig del Riu és de l'any 1990 i en l'actualitat, tot i ser una zona agradable per al passeig, el consistori de Sarrià de Ter assenyala que tenia poc ús social i, malauradament, massa sovint era objecte d'actes poc cívics.



Un espai de convivència

Amb aquesta actuació, des de l'Ajuntament es pretén potenciar aquesta zona com un espai de convivència i activitats tant esportives com d'ús d'oci per a famílies i infants, fent-lo més amable i dotant-lo de zones diferenciades per a diferents activitats.

En aquest sentit, els responsables del projecte han explicat que el nou espai comptarà amb un carril de bicicletes amb aparcaments inclosos, una zona de pícnic equipat amb mobiliari urbà de taules i una font, i un altre d'activitats infantils on s'aprofitaran els jocs ja existents.

Tot plegat estarà separat per uns monticles d'una alçada d'un metre i un desnivell que en permeti un correcte manteniment, i estaran coberts d'herba que no requerirà que s'hagi de regar.

A més a més, tant al principi com al final del passeig s'hi plantaran zones d'arbustos i plantes de flor que comptaran, aquests sí, amb un sistema de rec, segons ha assenyalat el consistori.

La zona d'actuació d'aquest projecte és de 4.229 metres quadrats, dels 6.127 que fa en total tot el sector d'aquest passeig, amb un cost total de 43.686 euros. D'aquests diners, des del Consorci del Ter s'ha pogut obtenir un ajut que ascendeix a 3.800 euros per a la part del projecte que té a veure amb l'accessibilitat.

A més, l'obra l'estan realitzant els treballadors de la Fundació gironina Ramon Noguera.