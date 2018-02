Adeu, Raimon, germà únic i irrepetible

Estimat Raimon, les ratlles que avui t´estic escrivint són com les que faig quan ens deixa una persona coneguda i estimada. Però avui és diferent, qui ens deixes ets tu, Raimon, el meu estimat i únic germà, fill dels fundadors de la Granja Mora. Només per això mira el que podria arribar a escriure, però no ho faré pas, ja que quan feia algun escrit em deies «sembla que facis un testament», i en aquests moments estic col·lapsada.

Aquest és un comiat després de 71 anys d´haver compartit vida i treball plegats, en definitiva, tota una vida sense haver-nos separat mai, i compartint tot el que hem trobat en el nostre camí de vida.

Avui et direm adeu a la nostra parròquia del Carme, on volies, a les 11 del matí. I tinc la seguretat que la gent que pugui i t´estimava et vindrà a dir adeu. La vetlla semblava la Granja Mora. I és que quan va tancar la Granja Mora, el cor de la ciutat va deixar de bategar. Sembla impossible que un lloc tan petit agermanés tanta gent. Aquesta gent ha demostrat l´estima que et tenia, Raimon, per dir-te adeu. També s´han tornat a agermanar.

Descansa en pau.