Condecoren una gossa policia de Girona

La Unijepol (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local) ha condecorat la Blanca, una gossa de la Unitat Canina de la Policia Municipal de Girona, amb la Medalla al Mèrit per a Gossos Policia, en reconeixement a la seva feina feta en la lluita contra el consum i tinença de drogues a la via pública.

La Blanca és una pastor alemany que va entrar a la Unitat Canina de Salt el 2012 i l´any passat es va incorporar a la Policia Municipal de Girona, essent la primera gossa policia de la ciutat. El seu guia caní, en Narcís, la va adoptar d´una protectora d´animals. Ell mateix la va criar i ensinistrar com a gossa detectora de substàncies estupefaents. Segons explica en Narcís, actualment, la Blanca és una gossa de patrullatge de proximitat, és a dir, patrulla pels carrers com una agent més de la Policia Local, però en els seus inicis com a gossa policia també feia registres a cotxes i inspeccions a domicilis.

Durant la seva trajectòria professional, la Blanca ha col·laborat en la complementació d´unes 2.000 actes per tinença d´estupefaents i en la detenció de 35 persones per delictes contra la salut pública. En moltes d´aquestes s´ha detingut d´altres persones que estaven en cerca i/o tenien antecedents penals.

També destaquen diferents operatius conjunts amb els Mossos d´Esquadra i la Guardia Civil que van culminar amb la descoberta de plantacions de marihuana en diferents domicilis. Gràcies a les actes aixecades per tinença i les declaracions dels presumptes autors, s´han pogut localitzar centres de venda d´estupefaents en diferents domicilis de Girona.

La Blanca també participa en diversos programes d´educació que imparteix la Policia Municipal de Girona als centres escolars, fent així més propera la feina policial a la ciutadania.

L´entrega del reconeixement es va realitzar el passat 22 de febrer al SICUR (Saló Internacional de la Seguretat), en l´acte organitzat per UNIJEPOL en el marc de la fira de Seguretat i Emergències que ha tingut lloc a Madrid els dies 20, 21 i 22 de febrer.