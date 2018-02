Assequen la séquia Monar per fer tasques de neteja a Girona i Salt

Els ajuntaments de Girona i Salt estan fent aquesta setmana tasques de neteja i manteniment a la séquia Monar. Arrel dels treballs s'haurà d'assecar tot el canal i s'activarà el pla de rescat de peixos.

Segons ha informat l'Ajuntament de Girona, les actuacions es fan en dos trams. Un d'ells és la zona de comporta de la Marfà, on es netejaran els llots, àrids, vegetació i runa acumulada, amb un cost de 7.504 euros. El segon tram és el canalitzar de la sèquia sota el carrer Bernat Boades, entre el carrer Riu Güell i el Canonge Dorca, amb un cost de 3.090 euros.

Pel que fa al buidatge de la séquia, es farà de forma gradual i seqüencial per trams per evitar l'aparició sobtada de grans quantitats de peixos. Els peixos s'alliberaran al riu Ter, en diversos punts situats per sobre el pont de Fontajau.

A més, s'aprofitarà per fer un aixecament topogràfic de la zona de comportes de la Marfà per fer l'estudi de viabilitat tecnicoeconòmic de rehabilitació de la microcentral hidroelèctrica la Marfà.