Condecoren una gossa policia de Girona

La Unijepol (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local) ha condecorat la Blanca, una gossa de la Unitat Canina de la Policia Municipal de Girona, amb la Medalla al Mèrit per a Gossos Policia, en reconeixement a la seva feina feta en la lluita contra el consum i tinença de drogues a la via pública. La Blanca és una pastor alemany que va entrar a la Unitat Canina de Salt el 2012 i l'any passat es va incorporar a la Policia Municipal de Girona com a primera gossa policia de la ciutat.