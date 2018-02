Dins les entranyes del Mercadal de Girona

Les obres a la Central del Molí, al barri del Mercadal de Girona, han permès documentar restes medievals de l´antic rec comtal i del Molí de Baix, que datarien del segle XIV i que es conserven sota les construccions modernes i contemporànies. Es tracta del primer testimoni arquitectònic conservat que s´ha trobat d´aquests espais i, malgrat que no serà visitable, sí que serà accessible per a tots aquells que vulguin estudiar els sistemes hidràulics i la infraestructura dels canals a la ciutat. A més, l'Ajuntament preveu documentar gràficament i estudiar les restes per posar-les en valor conjuntament amb un treball integral de tota l'activitat hidràulica de la zona.