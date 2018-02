L'Ajuntament de Salt detecta un repunt dels robatoris en domicilis aquest 2018

L'Ajuntament de Salt ha detectat un repunt de robatoris a domicili durant aquest inici de 2018, especialment a la zona de la Massana. Així ho va explicar ahir el regidor de Seguretat, Toni Vidal, que va explicar que en dos casos la policia va aconseguir detenir els autors, malgrat que van passar a disposició judicial i tot seguit van ser posats en llibertat.

Vidal va respondre així a una pregunta feta pel regidor de PxC Sergio Concepción. El responsable de Seguretat va explicar que els robatoris a domicilis van baixar el 2017 respecte el 2016, però que en aquest principi d'any s'han trobat amb un repunt, que confia que sigui puntual. Segons va indicar, s'han produït diversos robatoris en carrers de la Massana, i en alguns casos s'ha aconseguit localitzar i detenir els autors. A més, va explicar que la primavera de l'any passat es va detectar un augment en robatoris a comerços, però que des de llavors s'hi ha estat treballant i la situació ha millorat. El regidor va indicar que la majoria de casos es van resoldre i que alguns dels autors ja resideixen fora del municipi.



El deute de les escoles bressol

D'altra banda, el ple de Salt va aprovar ahir una moció del PSC per exigir a la Generalitat el deute pendent de les escoles bressol, després que fa pocs mesos hi hagués una sentència favorable a diversos ajuntaments. El text va comptar amb el suport de tots els regidors excepte els tres no adscrits, que es van abstenir. El text demana al govern que torni el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei de les escoles bressol a Salt, i que elabori una nova proposta de corresponsabilització de costos, sosteniment i places per a infants de zero a tres anys. Es demana, també, que l'Estat torni a transferir els diners, cosa que no fa des de 2012.