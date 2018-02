Els regidors no adscrits, amb l'alcalde (ERC) i el portaveu de la CUP.

Salt surt del pla de sanejament del 2010 i destina 600.000 euros a inversions Els regidors no adscrits, amb l'alcalde (ERC) i el portaveu de la CUP.

L´equip de govern (ERC i IPS-CUP) han presentat avui a la tarda l´acord amb els tres regidors no adscrits (van marxar del grup de CiU que lidera Jaume Torramadé i són militants del PDeCAT) que permetrà tirar endavant els pressupostos municipals del 2018. La gran novetat d´enguany és que després d´any amb un alt índex d´endeutament, enguany ha quedat frixat en el 64,95% i això li ha permès sortir d´un pla de sanejament, amb les finances controlades, vigent des de l´any 2010. A més, hi ha hagut un superàvit d´un milió d´euros i es destinaran 600.000 euros a inversions. Des del 2013, l´Ajuntament no feia inversions amb recursos propis.

L´any 2012, el deute era del 112,99% i el 2014 era del 105,92%. Segons ha explicat el tinent d´alcaldia dels serveis econòmics, Toni Vidal (ERC), la reducció de l'índex d´endeutament per sortir del pla de sanejament (del 75%) s´ha assolit un any abans del previst.