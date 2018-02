Triomf nord-coreà al Festival del Circ

Els nord-coreans han sortit victoriosos de la seva participació al Festival Internacional del Circ a la ciutat de Girona, que ha abaixat el taló aquest dilluns a la nit. Han aterrat amb tres espectacles i tots tres han tingut guardons. Dos d'or i un de plata. El National Circus de Pyongyang ha estat reconegut amb l'elefant dalinià d'or per la seva atracció de funambulisme a gran alçada i pel de la balança russa, amb barra fixa i bàscula (inclòs un quintuple salt mortal). L'altre màxim premiat ha estat la xinesa Jinan Acrobatic Troupe, que fa volar nens amb els peus. El muntatge de balança russa amb barra fixa i bàscula també s'ha endut el premi del públic.

Els elefants dalianians de plata són per al nord-coreà Kuk Ryong Han, amb els seus equilibris de vertigen, la parella moldava i russa que sota el títol «Our Story» fan filigranes en una perxa xinesa i els russos de la Troupe Shatirov amb les seves espectaculars escales àeries. El nord-coreà Kuk Ryong Han també ha obtingut el premi del jurat de la crítica.

Finalment, els tres elefants de bronze han recaigut en els malabars amb boles de billar del rus Dmitry Dubinin, les cintes aèries de del duo d'artistes anglo-ucraïnès A & J i les acrobàcies en teles aèries de l'australià Phoenix. Finalment, el trapezi fix d'Audrey & Thomas ha obtingut el premi del jurat a la imatge.

Tot plegat s'ha fet públic després de que el Festival afrontés dilluns el seu repte més gran, l'Espectacle d'Or, o altrament conegut com la Gala dels Premis. Aquí, les millors companyies de l'espectacle Blau i Vermell, després de ser valorades pel Jurat internacional, han competit a la Gala d'Or per aconseguir algun dels guardons oficials, els elefants d'inspiració daliniana.



Ocupació del 100%

El director del festival, Genís Matabosch, considera que la primera edició a Girona (les altres 6 van ser a Figueres) ha estat «un èxit sense precedents pel que fa a públic». Ha tingut una ocupació del 100%, amb 30.608 butaques ocupades. Un esdeveniment que només amb set anys, segons Matabosch, s'ha posicionat al costat del gran Festival de Montecarlo, i que avui ja és una referència per a artistes, directors i professionals del circ en l'àmbit internacional, posicionat entre els cinc festivals d'aquest tipus més importants del món. En relació amb l'èxit dels nord-coreans, el director del festival va assegurar que ells han estat valents per portar participants d'aquest país, quelcom que potser els altres festivals no s'atreveixen a fer per la complicada burocràcia que implica.