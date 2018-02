Assalten de nit el restaurant de Campdorà que va repartir la Grossa

Uns lladres han assaltat de nit el restaurant Can Barceló de Campdorà (Girona), que va repartir vuit milions d'euros en el darrer sorteig de la Grossa de Cap d'Any i que n'havia repartit tres en el mateix sorteig l'any anterior. Segons publica ElMundo.es, els assaltants s'han emportat material valorat en 50.000 euros.

Entre les peces sostretes hi ha la màquina expenedora de tabac, la cafetera industrial, una televisió, un microones, ampolles i fins i tot un pot de donacions contra el càncer. La família sospita que el robatori s'hauria produït la matinada de dilluns a dimarts, ja que, malgrat que no es va disparar l'alarma, sí que van rebre un missatge cap a les quatre de la matinada que els advertia que havia saltat la llum. Aquest matí, els responsables del local han comprovat que els lladres havien canviat l'orientació de la càmera de vigilància. La propietària, Nuri Barceló, creu que els assaltants sabien on s'ubicava aquest dispositiu.

El restaurant ha pogut obrir avui després d'haver rebut el recanvi dels electrodomèstics robats, tot i que Barceló lamenta que els lladres s'ho van endur "tot". Barceló diu que abans d'haver repartit La Grossa mai havien rebut un robatori, però que després d'haver-la repartit per primer cop el 2016, ja és el segon que pateixen. "Deuen pensar que ens hem fet rics, però no ens va tocar res, tot es va repartir", assenyala.

A banda de la maquinària de grans dimensions i dels danys causats per accedir al local, els lladres tambés es van endur dos molinets elèctrics, la talladora d'embotits, ampolles de licor, pernils, caixes de tonyina i garrafes d'oli. A més, s'hi han de sumar els més de mil euros que hi havia a la caixa registradora i quantitats en metàl·lic corresponents a la venda de loteria, així com la recaptació de la campanya solidària per lluitar contra el càncer infantil a través de l'hospital Sant Joan de Déu.

Els Mossos han obert una investigació per trobar els lladre, que portaven guants, ja que no s'han trobat empremtes dactilars.