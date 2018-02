El Barri Vell també es planteja abandonar els pressupostos participats

L´associació de veïns del Barri Vell es planteja no prendre part en els pressupostos participats d´aquest 2018, igual que ja ha decidit la Mancomunitat de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla. L´associació està molesta perquè encara no s´han executat els projectes d´anys anteriors, especialment el parc infantil que van demanar amb la finalitat de reduir sorolls associats a les terrasses i guanyar espai públic per a la gent del barri.

Davant d´aquests retards, l´associació va escriure un correu electrònic a l´alcaldessa, Marta Madrenas, per mostrar la seva disconformitat amb el procés i anunciant-li la seva voluntat de no formar-ne part. En rebre aquest correu, l´alcaldessa es va posar en contacte amb l´associació i els va garantir que avui mateix tindran les propostes de tobogans per instal·lar. Per això, l´associació de veïns del Barri Vell està disposada a reconsiderar la seva decisió.